網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」有錢買不到，網友敲碗，台南市長黃偉哲宣布， 自2月14日（周六）起至2月22日（周日）春節連假9天，到全市25座特色主題遊戲場集章，就有機會把「菜奇鴨」帶回家。

工務局說明，這次「尋找遊戲場蹤跡」新春活動玩法簡單且富有樂趣，民眾只需下載最新版「旅行台南APP」，於活動期間內，點選APP中「熱門」選單內的活動專區，即可開啟尋寶地圖。系統將引導參與者前往25座指定公園，當抵達遊戲場範圍內，APP即會顯示「可捕捉」提示，掃描現場設置的專屬QR Code後，即可成功集得一枚「金幣」。

活動設計鼓勵民眾多多走訪，每座遊戲場限集章一次，總共可收集25枚金幣。集章門檻友善，只要累積滿5枚金幣，即可於APP內兌換一組抽獎序號，獲得一次抽獎機會；若集滿全部25枚金幣，則可兌換共5組序號，中獎機率大大提升。獎品為目前炙手可熱的「菜奇鴨」公仔，共200隻，模樣可愛討喜，勢必將掀起親子家庭的收集熱潮。

市長黃偉哲表示，台南不僅以歷史古蹟與傳統美食聞名，近年來更積極打造共融、多元且深具設計感的特色遊戲場，這些公園已成為親子家庭假日休閒的「放電首選」。本次活動特別將這些散佈於各區的遊戲場串聯起來，透過遊戲化的探索方式，讓民眾在遊玩中更深入認識臺南的城市魅力與公園美學。

工務局說，此次入選的25座特色遊戲場，皆融合了台南在地文化、歷史或創新元素，從復古船艦、歷史意象到充滿未來感的攀爬網架，每一處都是獨特的探索景點，非常適合春節期間安排一日輕旅行，讓孩子在遊戲中學習與體驗。