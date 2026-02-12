快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）與最夯的吉祥物「夜奇鴨」（右）及「菜奇鴨」（左）。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）與最夯的吉祥物「夜奇鴨」（右）及「菜奇鴨」（左）。圖／台南市政府提供

台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」有錢買不到，網友敲碗，台南市長黃偉哲宣布， 自2月14日（周六）起至2月22日（周日）春節連假9天，到全市25座特色主題遊戲場集章，就有機會把「菜奇鴨」帶回家。

工務局說明，這次「尋找遊戲場蹤跡」新春活動玩法簡單且富有樂趣，民眾只需下載最新版「旅行台南APP」，於活動期間內，點選APP中「熱門」選單內的活動專區，即可開啟尋寶地圖。系統將引導參與者前往25座指定公園，當抵達遊戲場範圍內，APP即會顯示「可捕捉」提示，掃描現場設置的專屬QR Code後，即可成功集得一枚「金幣」。

活動設計鼓勵民眾多多走訪，每座遊戲場限集章一次，總共可收集25枚金幣。集章門檻友善，只要累積滿5枚金幣，即可於APP內兌換一組抽獎序號，獲得一次抽獎機會；若集滿全部25枚金幣，則可兌換共5組序號，中獎機率大大提升。獎品為目前炙手可熱的「菜奇鴨」公仔，共200隻，模樣可愛討喜，勢必將掀起親子家庭的收集熱潮。

市長黃偉哲表示，台南不僅以歷史古蹟與傳統美食聞名，近年來更積極打造共融、多元且深具設計感的特色遊戲場，這些公園已成為親子家庭假日休閒的「放電首選」。本次活動特別將這些散佈於各區的遊戲場串聯起來，透過遊戲化的探索方式，讓民眾在遊玩中更深入認識臺南的城市魅力與公園美學。

工務局說，此次入選的25座特色遊戲場，皆融合了台南在地文化、歷史或創新元素，從復古船艦、歷史意象到充滿未來感的攀爬網架，每一處都是獨特的探索景點，非常適合春節期間安排一日輕旅行，讓孩子在遊戲中學習與體驗。

詳細活動辦法、完整遊戲場名單及抽獎規定，請密切關注「台南旅遊網」官方網站，或追蹤「台南市政府工務局」臉書粉絲專頁，以獲取最新資訊。歡迎全國民眾春節連假期間，來一趟台南特色公園尋寶之旅，共度歡樂新春時光。

日本全能天后鈴木愛理手上展示台南吉祥物「菜奇鴨」。圖／台南市政府提供
日本全能天后鈴木愛理手上展示台南吉祥物「菜奇鴨」。圖／台南市政府提供
新春親子尋寶趣！台南市25座特色遊戲場變身打卡地圖，集章完成可抽超萌「菜奇鴨」。圖／台南市工務局提供
新春親子尋寶趣！台南市25座特色遊戲場變身打卡地圖，集章完成可抽超萌「菜奇鴨」。圖／台南市工務局提供

春節 親子

延伸閱讀

過年笑開懷！台南鄰長慰問金再加碼至9000元

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

國際蘭展暨花卉科技展27日登場 黃偉哲：蘭花稅率有競爭力沒吃虧

影／南市加強重要節日安全維護工作啟動 黃偉哲：讓市民安心過好年

相關新聞

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

台南市永康區交通動脈中華路許多路段步行環境惡劣，車水馬龍卻沒人行道或斷斷續續，民眾抱怨非常危險、身障者更是寸步難行。永康...

網友敲碗爆紅「菜奇鴨」！黃偉哲：過年達成集章任務可抽200個

台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」有錢買不到，網友敲碗，台南市長黃偉哲宣布， 自2月14日（周六）起至2月22日（周日）春節連假...

斗六人潮最多西市場清道淨空 春節週邊道路封街管制

雲林縣斗六市人潮最多的西市場，週邊道路常有人以物品占用，通行品質與公共安全大打折扣，配合春節到來，斗六市公所今天會同清潔...

嘉義新港閒置市場將活化 打造「藍市場」辦燈會展活力

嘉義縣新港鄉第一公有市場閒置多年，鄉公所規畫打造文創「藍市場」，開放在地新創及餐飲業者進駐，目前正向中央爭取空間改造經費...

台南蜜棗空運新加坡高端市場 連4周穩定銷售、開市即完售

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，已連續4週以空運方式出口新加坡，展現強勁市場需求。產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。