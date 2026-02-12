聽新聞
斗六人潮最多西市場清道淨空 春節週邊道路封街管制
雲林縣斗六市人潮最多的西市場，週邊道路常有人以物品占用，通行品質與公共安全大打折扣，配合春節到來，斗六市公所今天會同清潔隊及警方，在愛國街與大同路口啟動「西市場清道專案」，全面清除違規佔用公地的私人物品，維護行人通行權益。
市公所表示，西市場內部改善工程目前已全數完成，整體動線與環境獲得明顯改善。接近過年，購物人潮更多，為確保交通順暢與安全，市公所每天安排交通管制人員引導車流與人潮。使市場空間更寬敞、動線清楚，採買品質顯著提升。
因應春節到來，斗六市公所將在市場週邊實施交通管制。市公所指出，西市場周邊的雲林路一段將於二月十四日至十六日上午八時至下午四時實施封街；市場內愛國街、興北街、興中街及興南街，每天八時至中午十二時封街，請用路人提前改道並配合現場指揮。
西市場區域也於二月十四日至十六日上午八時至中午十二時實施汽、機車管制，建議民眾將車輛停放於雲林路一段周邊再步行進入市場，以維護人行動線通暢。原有道路淨空六公尺規定，也於上述時段彈性調整為淨空四公尺，請攤商與民眾共同配合，打造友善市場環境安心採買。
