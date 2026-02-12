嘉義新港閒置市場將活化 打造「藍市場」辦燈會展活力
嘉義縣新港鄉第一公有市場閒置多年，鄉公所規畫打造文創「藍市場」，開放在地新創及餐飲業者進駐，目前正向中央爭取空間改造經費，恰逢嘉義舉辦台灣燈會，鄉長葉孟龍將新港燈區設在市場內，盼展現地方創生活力，加速藍市場經費核定，2月27日開幕將邀藝人蔡振南回鄉演出。
葉孟龍說，新港第一公有零售市場是地方生活重要核心，承載世代居民共同記憶，新港鄉代表色為「藍色」，撇除政治色彩，藍色是高級且沉穩的顏色。新港第一公有零售市場鄰近奉天宮，市場改造命名為「藍市場」，也象徵媽祖守護海洋的顏色，將打造現代化文創商業空間。
新港鄉公所表示，新港鄉迎接2026台灣燈會在嘉義，在藍市場內打造「新港綻放in blue」燈區，以藍色作為燈區主視覺，2月27日開幕，展至3月8日，開幕日將邀新港出身的藝人蔡振南回鄉演出，每日下午6時至晚上10時點燈，假日舉辦藝文展演，融合文化、音樂及燈光盛會。
葉孟龍也說，新港第一公有零售市場是地方生活重要核心，至今已有百年歷史，承載世代居民共同記憶，藍市場改造計畫廠商意願踴躍，但仍缺乏空間改造經費，希望透過燈光藝術及文化活動，展現地方創生活力與成果，爭取藍市場改造經費，帶領新港鄉持續轉型升級。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。