嘉義新港閒置市場將活化 打造「藍市場」辦燈會展活力

嘉義縣新港鄉第一公有市場閒置多年，鄉公所規畫打造文創「藍市場」，開放在地新創及餐飲業者進駐，目前正向中央爭取空間改造經費，恰逢嘉義舉辦台灣燈會，鄉長葉孟龍將新港燈區設在市場內，盼展現地方創生活力，加速藍市場經費核定，2月27日開幕將邀藝人蔡振南回鄉演出。

葉孟龍說，新港第一公有零售市場是地方生活重要核心，承載世代居民共同記憶，新港鄉代表色為「藍色」，撇除政治色彩，藍色是高級且沉穩的顏色。新港第一公有零售市場鄰近奉天宮，市場改造命名為「藍市場」，也象徵媽祖守護海洋的顏色，將打造現代化文創商業空間。

新港鄉公所表示，新港鄉迎接2026台灣燈會在嘉義，在藍市場內打造「新港綻放in blue」燈區，以藍色作為燈區主視覺，2月27日開幕，展至3月8日，開幕日將邀新港出身的藝人蔡振南回鄉演出，每日下午6時至晚上10時點燈，假日舉辦藝文展演，融合文化、音樂及燈光盛會。