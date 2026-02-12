台南蜜棗空運新加坡高端市場 連4周穩定銷售、開市即完售

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台南蜜棗穩定銷售與快速完售的表現，為台灣農產品拓展海外市場再添實績。（圖源／童振源臉書）
台南蜜棗穩定銷售與快速完售的表現，為台灣農產品拓展海外市場再添實績。（圖源／童振源臉書）

台南優質蜜棗成功拓展新加坡高端水果市場，憑藉產地優勢與穩定品質管理，已連續4週以空運方式出口新加坡，展現強勁市場需求。產品透過「新台灣館」進駐當地指標性高端百貨大葉高島屋，上架後銷況熱烈，每週銷售量突破800公斤，開市後迅速售罄，成為消費者爭相選購的人氣水果。

駐新加坡代表處童振源大使表示，台南蜜棗在當地市場的銷售表現，顯示台灣農產品在品質與品牌形象上的競爭力。不少消費者主動詢問到貨時間，甚至提早到場選購，回購情形穩定，顯示產品已建立良好口碑。

台南市政府指出，台南地區日照充足、氣候溫暖，有利於蜜棗生長。果實外觀飽滿、色澤鮮亮，口感清脆多汁、甜度高，風味表現穩定，符合高端市場對品質與外觀的要求。連續4週、每週銷售逾800公斤的成績，反映出產地管理與通路布局的成熟度。

為維持鮮度，本次出口採全程空運直送，並搭配冷鏈保鮮機制，從產地採收到海外上架緊密銜接，縮短運輸時間，確保產品風味與口感。

台南市長黃偉哲表示，市府長期輔導果農投入品種改良與精緻化管理，推出「新蜜王」、「雪麗」等特色品種，透過分級選果、標準化包裝與精準採收流程，讓每批出口產品符合國際市場規格，提升台南農產在海外高端通路的能見度。

台南市政府表示，未來將持續與駐外單位及海外通路合作，深化品牌行銷與市場拓展，推動更多優質農產品進軍國際市場。台南蜜棗穩定銷售與快速完售的表現，為台灣農產品拓展海外市場再添實績。

市場 台南 新加坡

相關新聞

台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有...

高麗菜盛產價跌 嘉市府大手筆購近10噸雲林高麗菜挺農民捐公益

近期高麗菜價格直直落，市場甚至出現每斤6至9元低價，農糧署表示，冬季甘藍盛產期，加上氣候穩定、產量充足，目前台北果菜批發...

台南淺山左鎮燈會 世界級「即將成真火舞團」228震憾演出

迎接2026馬年新春，台南左鎮燈會春節期間推出跨界藝術展演「赤焰弦音・馬到成功」，結合火舞、古典弦樂與竹編光影藝術，打造...

虎尾寮建揚水站 助接管1.2萬戶

台南公共汙水下水道普及率持續推進，人口密集的東區虎尾寮地區，地形起伏與高地下水位影響，汙水下水道接管推動不易，市府為突破...

台南社安網與社區照顧亮眼 楠西、中沙社區獲金點之星

台南市長黃偉哲今天在市政會議中表揚社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心，分別榮獲衛生福利部「社安網卓越獎」與「社安網菁英獎」...

