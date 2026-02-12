高麗菜盛產價跌 嘉市府大手筆購近10噸雲林高麗菜挺農民捐公益

近期高麗菜價格直直落，市場甚至出現每斤6至9元低價，農糧署表示，冬季甘藍盛產期，加上氣候穩定、產量充足，目前台北果菜批發市場去年12月至今年1月平均價格約每斤10元上下，屬冬季正常價格區間，整體供應穩定，農曆春節前備貨無虞。產地豐收，嘉市以行動挺農民。市長黃敏惠認購來自雲林優質高麗菜450箱、近10公噸，全數轉贈市內社福據點與機構，讓長輩及弱勢族群在春節前享用當令蔬菜。

黃敏惠表示，嘉市與鄰近縣市長期維持農業互助情誼，接獲雲林縣長張麗善號召認購訊息後，第一時間響應支持農友，並將蔬菜轉贈社福單位，把愛心與溫暖在城市間傳遞。去年風災期間雲林協助嘉市搶通幹道，強調城市互助精神。

高麗菜配送對象涵蓋社區關懷據點、長照據點、花甲食堂及老人與身障機構、惜食服務站等。市府呼籲民眾把握當季、物美價廉的時機，多選購國產蔬菜，以行動支持在地農業，讓年節餐桌多一份來自土地的鮮甜。

農糧署指出，冬季為各類蔬菜產季，高麗菜每公頃產量約70公噸，近期天氣冷涼帶動熱食需求，消費量提升，價格維持平穩。為紓解市場壓力，已啟動三大產銷措施。首先拓展外銷，去年12月至今已出口新加坡等地135.2公噸，預估本產期可達379公噸，並補助農民團體集運分級及處理費用。