台南淺山左鎮燈會 世界級「即將成真火舞團」228震憾演出

迎接2026馬年新春，台南左鎮燈會春節期間推出跨界藝術展演「赤焰弦音・馬到成功」，結合火舞、古典弦樂與竹編光影藝術，打造左鎮歷來規模與層次最豐富的新春夜間盛會。重頭戲將於2月28日晚間在左鎮國小登場，為山城注入世界級藝術能量。

此次展演特別邀請曾登上美國、法國達人秀並奪下亞軍的「即將成真火舞團 Coming True Fire Group」，由團長蔡宏毅親自演出國際知名的獨創「火劍舞」。演出並攜手作曲家劉佳瑩，結合左鎮國小小提琴社團與台南在地霍普樂團（Hope Orchestra），以火舞與弦樂共構視聽饗宴，象徵新年熱情如火、馬到成功。

展演另一亮點為「大手牽小手」的世代共演。劉佳瑩特別編曲，融合東方古箏與西方弦樂，左鎮國小學童將與霍普樂團大提琴手共同演出「日出」。透過孩子純真的琴音與專業樂手的深沉弦聲，展現偏鄉藝術教育成果，也在火光映照下，呈現跨世代的藝術傳承。

活動得以成形，背後也有在地企業支持。左鎮國小、左鎮國中傑出校友，亨達模具公司董事長黃清樹，以回饋家鄉為初衷，全力贊助本次展演，希望藉由國際級藝術與在地學童的結合，讓更多人看見左鎮的蛻變與可能。

左鎮區長李燿州表示，觀賞完「赤焰弦音」後，民眾可循動線前往蔗埕公園主展區，欣賞2026左鎮燈會。今年燈會以「以竹為光，點亮淺山DNA」為策展主軸，展出竹影月脈、竹築方陣、竹浪雲煙及主燈一馬平川・迎新春等大型竹編裝置，結合白堊土地地貌與西拉雅文化，呈現山城獨有的靜謐光景。