虎尾寮建揚水站 助接管1.2萬戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右二）近期視察東區東和公園中的揚水站，有如虎尾寮汙水系統的「心臟」，可加速汙水下水道接管進度。圖／台南市政府提供
台南公共汙水下水道普及率持續推進，人口密集的東區虎尾寮地區，地形起伏與高地下水位影響，汙水下水道接管推動不易，市府為突破瓶頸，在東和公園有限腹地內興建揚水站，開挖深度達二十一公尺，已趕工完成，市府表示，全市普及率六月將突破三十％。

但當地居民憂心，揚水站恐出現氣味、噪音問題，南市水利局說明，揚水站採全密閉式建築設計，並配置高規格除臭與低噪音設備，可有效將異味與聲響控制於設施內，同時導入二十四小時智慧監控系統，即時掌握水位與流量，並具備防汛與異常預警功能。

市長黃偉哲說，揚水站就如同虎尾寮汙水系統的「心臟」，將成為系統運轉核心，可將開元與成功兩大汙水分區的生活汙水，經由地下管網輸送至虎尾寮水資源回收中心，對東區、北區環境品質改善是非常關鍵的基礎建設。

黃偉哲指出，該工程位於公園腹地狹小，且施工期間須面對複雜地質條件與高地下水位挑戰，為降低對周邊民宅影響，工程團隊捨棄傳統開挖方式，改採影響最小的「壓入式沉箱工法」，不僅需要克服技術難題，更務必要確保周邊鄰房居民的安全。

水利局表示，虎尾寮汙水下水道系統分六期推動，總經費約三十二．四億元，已投入十．一億元，截至一月底，完成汙水管線約三萬公尺，接管六千八百五六戶。隨著揚水站完工，開元及成功汙水分區未來可再接入約一萬二千八百三十九戶；目前六都接管率台南排第四。

