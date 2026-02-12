台南運河開通百年 市府加速水質改善

今年是台南運河開通一百年，市府籌辦百年慶祝活動，歷年整治明顯提高水質，但夏季、颱風過後常會氣味不佳，有議員指出中西區仍有民生用水排入的「盲段」，加上流速慢易積臭；市府表示，已做汙水截流，並計畫埋設管線，未來以注入清水加速水流。

一九二六年四月通航的台南運河曾是府城重要水運命脈，配合運河百年，市府整合跨局處推動沿岸景觀改造與多元活動，將重現百年前大天后宮「鎮南媽」遶境慶祝運河開通的歷史盛況。工務局推動「台南運河光環境示範計畫」，在承天橋至望月橋段邀請藝術家打造光影裝置，農曆年後啟動；經發局規畫假日在運河左岸打造「咖啡一條街」。

文化局則以策展與跨域藝術形式，推出運河交響樂曲、老照片展，端午節龍舟賽也將邀請國外姊妹城市參與擴大辦理；南美館籌辦雙年展呼應運河百年，擬在沿岸多點規畫藝術展演、馬戲、新住民音樂舞蹈等節目。

市府投入整治三十年，運河周邊汙水接管率已達九四％，不過民眾反映，夏季或颱風過後氣味不佳，偶見魚屍漂浮，市議員沈震東指出，運河中溶氧量長期偏低，主要是中西區「盲段」仍有民生用水直接排入運河，且盲段地勢高汙染易淤積，水利局執行改善但一直未有進度，而中央投入竹溪整治的經費，台南運河相對不受重視，相當可惜。

水利局長邱忠川指出，目前有六％尚未接管的民生汙水，透過周邊五處截流站攔截後送往水資源回收中心處理，民眾對臭味的投訴大幅下降，至於盲段區水流停滯易導致缺氧與異味，規畫自安平水資源回收中心沿著運河堤岸埋設管線三公里，將處理過的放流水，每天注入一萬四千公噸到盲段區，提升水體流動性，改善水質結構，經費約需四千多萬元，已提報國土署爭取。