台南社安網與社區照顧亮眼 楠西、中沙社區獲金點之星

台南市長黃偉哲今天在市政會議中表揚社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心，分別榮獲衛生福利部「社安網卓越獎」與「社安網菁英獎」，同時肯定楠西區楠西社區發展協會、安定區中沙社區發展協會，獲得衛福部「社區金點獎—金點之星團體獎」。

黃偉哲表示，楠西與中沙社區發展協會能在全國眾多關懷據點中獲選「金點之星」團體獎，相當不容易，感謝社區長期投入在地服務，配合市府推動在地老化與預防照顧政策，結合志工人力與社區資源，提供長者關懷訪視、健康促進及共餐等服務，期待成為標竿，帶動更多社區提升照顧品質。

楠西區去年1月歷經地震衝擊，楠西社區發展協會在災後展現高度凝聚力與行動韌性，持續推動社區照顧與公共行動，除獲文化部「推動社區營造及村落文化補助計畫」支持，也榮獲衛福部「114年社區金點獎」，協會長期以「快樂老人村」為發展目標，透過日常陪伴、共餐服務及多元支持行動，讓長輩能在熟悉的土地上安心生活，社區也成為彼此互相照應的重要網絡。

客家事務委員會主委陳新裕指出，楠西社區的成長歷程，是「陪伴式治理」的具體實踐。客委會透過「台南原鄉客家聚落青年駐地工作站」計畫長期駐點，從需求盤點、能力培力到行動支持，逐步協助社區精進照顧服務，並延伸發展文化療癒、手作體驗及共享空間活化等多元面向。

在社會安全網方面，黃偉哲強調，核心在於及早發現、即時介入與持續陪伴。此次社會局與家防中心在衛福部「114年全國社安網指標案例徵選」中表現亮眼，社會局獲卓越獎，家防中心同時獲卓越獎與菁英獎，顯示跨專業合作與個案服務品質獲得肯定。他也感謝第一線社工長期面對高風險家庭與脆弱個案，以專業與耐心為市民撐起重要的保護網。