春節應景蔬菜、豬肉價格平穩 張麗善呼籲消費者多吃菜
農曆新春將至，為確保全台民眾過年「有菜有肉」，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、雲林縣養豬協會理事長吳英吉、農業處長魏勝德等人今到西螺果菜市場及雲林肉品市場實地視察。張麗善強調目前蔬果到貨量穩定、價格親民，請民眾安心採買。
西螺果菜市場董事長蔡德福指出，目前每日蔬果到貨量維持在一千公噸，包含高麗菜、大白菜及各類葉菜供應極其充裕，高麗菜20公斤裝一件150元、大白菜只要120元，整體行情平穩，平均價格每公斤約維持在18至20元間，建議民眾可多加選購，讓年夜飯吃得健康又經濟。
肉品市場總經理黃加安說，目前每日拍賣毛豬約2500至2900頭，均價落在每公斤85到90元，價格較去年回穩。因應春節休市7天，市場已提前完成供需媒合，確保開市後肉品供應不斷層。
張麗善表示，縣府已提前完成春節供銷部署，不僅要守護消費者的荷包，也要兼顧農民收益，並請市場督導加強交易秩序、環境衛生及冷鏈管理，落實產品來源與品質把關，達成消費者買得安心、農民賣得放心的雙贏目標。
