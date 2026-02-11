台南鹽水蜂炮「重疊」嘉義台灣燈會 預期人潮湧入全力整備

台南年度重要民俗活動鹽水蜂炮將在3月2日至3月3日登場，市府民政局今在市政會議專案報告相關整備。今2026年台灣燈會3月3日到15日在嘉義舉辦，與鹽水蜂炮時間重疊，市府表示兩邊活動互相拉抬，可能帶來龐大人潮，安全及交通方面要提前規畫到位。

市長黃偉哲今天下午於市政會議聽取民政局專案報告後表示，鹽水蜂炮兼具文化傳承與觀光效益，活動期間人潮密集，請各單位務必落實橫向協調，強化安全管理與資訊宣導，讓民眾安心參與、平安返家。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮是傳承百年的民俗活動，近20多年來更受到各界矚目，吸引不少國際媒體報導。他提到，市府在2024年已訂定「輔導鹽水蜂炮活動作業要點」，務必依規定輔導主辦單位遵守，安全最為重要。

民政局指出，鹽水蜂炮由鹽水武廟籌畫，是屬於高密度、高風險的民俗活動，市府已依既有作業要點推動整體管理機制，由主辦宮廟負責炮城設置與施放申請，並事前向消防單位完成申報與安全審查。

民政局強調，炮城設置位置、施放動線及現場秩序維護，均納入管制規範，並要求施放後即時清理環境，降低風險。

民政局提醒民眾參與蜂炮須配戴完整防護裝備，包括全罩式安全帽、護目鏡、口罩與棉質厚衣物，並與炮城保持安全距離。相關安全指引會透過市府官方LINE、臉書社群及文宣手冊加強宣導，降低受傷機率。

此外，活動期間將針對鹽水市區及周邊重要道路實施分階段管制，規畫車輛改道與行人徒步區，並設置停車與接駁動線指引。警方將依人潮與車流狀況機動調整管制範圍，維持主要幹道順暢，兼顧居民通行與活動安全。