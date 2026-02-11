春節將屆 雲林縣府：豬肉、蔬菜供應充足

春節將屆，雲林縣長張麗善今天到西螺果菜市場和雲林縣肉品市場視察時表示，蔬菜到貨量1000公噸，足以因應需求，價格平穩。另外，毛豬拍賣數量3100頭，供應充足，價格穩定。

張麗善和副縣長謝淑亞今天前往西螺果菜市場及雲林肉品市場，實地視察春節前蔬果與肉品供銷情形。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，因應春節前採買高峰，市場已提前完成產地聯繫與人力調度，目前每日蔬果到貨量約1000公噸，包括高麗菜、葉菜及各類年菜用蔬菜供應充足，平均價格每公斤約新台幣18至20元，整體價格維持穩定，足以滿足全台市場需求。

雲林肉品市場總經理黃加安說，從今年1月底至今，毛豬拍賣頭數每天約2500至2900頭，今天有3100頭，拍賣均價約每公斤85至90元，與去年同期相比價格已趨於回穩，市場交易秩序良好，足以因應年節消費需求。另因應春節期間休市7天，市場已事先與豬農及承銷商完成開市後媒合頭數，協助調節市場供需與價格。

張麗善指出，雲林縣是全國最重要的蔬果與肉品產地之一，西螺果菜市場更是全台蔬果集散與調度的重要樞紐，目前每天到貨量約維持在1000公噸，足以因應年節採買需求，整體價格也相當平穩。尤其高麗菜、大白菜等大宗蔬菜價格平易近人，呼籲民眾多加選購，烹調美味又營養的年節佳餚。

雲林縣農業處長魏勝德表示，縣府將持續密切掌握春節期間蔬果與肉品供需及價格變化，必要時即時啟動相關調節機制，確保年節市場穩定，讓民眾安心備年貨。