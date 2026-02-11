快訊

李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態喊接棒：全力支持

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

春節將屆 雲林縣府：豬肉、蔬菜供應充足

中央社／ 雲林縣11日電

春節將屆，雲林縣長張麗善今天到西螺果菜市場和雲林縣肉品市場視察時表示，蔬菜到貨量1000公噸，足以因應需求，價格平穩。另外，毛豬拍賣數量3100頭，供應充足，價格穩定。

張麗善和副縣長謝淑亞今天前往西螺果菜市場及雲林肉品市場，實地視察春節前蔬果與肉品供銷情形。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，因應春節前採買高峰，市場已提前完成產地聯繫與人力調度，目前每日蔬果到貨量約1000公噸，包括高麗菜、葉菜及各類年菜用蔬菜供應充足，平均價格每公斤約新台幣18至20元，整體價格維持穩定，足以滿足全台市場需求。

雲林肉品市場總經理黃加安說，從今年1月底至今，毛豬拍賣頭數每天約2500至2900頭，今天有3100頭，拍賣均價約每公斤85至90元，與去年同期相比價格已趨於回穩，市場交易秩序良好，足以因應年節消費需求。另因應春節期間休市7天，市場已事先與豬農及承銷商完成開市後媒合頭數，協助調節市場供需與價格。

張麗善指出，雲林縣是全國最重要的蔬果與肉品產地之一，西螺果菜市場更是全台蔬果集散與調度的重要樞紐，目前每天到貨量約維持在1000公噸，足以因應年節採買需求，整體價格也相當平穩。尤其高麗菜、大白菜等大宗蔬菜價格平易近人，呼籲民眾多加選購，烹調美味又營養的年節佳餚。

雲林縣農業處長魏勝德表示，縣府將持續密切掌握春節期間蔬果與肉品供需及價格變化，必要時即時啟動相關調節機制，確保年節市場穩定，讓民眾安心備年貨。

肉品市場 雲林 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美豬關稅傳減半…豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

後補參加雲林單身聯誼竟娶回嬌妻 張麗善送大電視賀「兩對完婚」

閒置20年大翻身！北港糖廠10億重劃完工 串聯宗教觀光軸線

雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

相關新聞

春節應景蔬菜、豬肉價格平穩 張麗善呼籲消費者多吃菜

農曆新春將至，為確保全台民眾過年「有菜有肉」，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、雲林縣養豬協會理事長吳英吉、農...

台南鹽水蜂炮「重疊」嘉義台灣燈會 預期人潮湧入全力整備

台南年度重要民俗活動鹽水蜂炮將在3月2日至3月3日登場，市府民政局今在市政會議專案報告相關整備。今2026年台灣燈會3月...

台南月津港燈節與鹽水蜂炮人車衝擊 南市172線春節暫停施工

因應月津港燈節與鹽水蜂炮陸續登場，通往目的地的南市市道172線正施工中，交通衝擊外界關注。相關單位今聯合會勘達成共識，春...

台電嘉義區處春節啟動穩定供電專案 確保交通醫療重要供電無虞

農曆春節即將到來，為確保返鄉人潮交通順暢及醫療機構運作正常，台電嘉義區營業處啟動穩定供電專案。嘉義區處近日由主管率員走訪...

過年笑開懷！台南鄰長慰問金再加碼至9000元

台南市長黃偉哲肯定鄰長在第一線為民服務的辛勞付出，今年鄰長工作慰勞金再加碼，由每年8000元提高至9000元，各區公所代...

迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。現場集結35攤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。