台南月津港燈節與鹽水蜂炮人車衝擊 南市172線春節暫停施工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，南市172線春節暫停施工。記者謝進盛／翻攝
月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，南市172線春節暫停施工。記者謝進盛／翻攝

因應月津港燈節與鹽水蜂炮陸續登場，通往目的地的南市市道172線正施工中，交通衝擊外界關注。相關單位今聯合會勘達成共識，春節連續假期將暫停道路施工。

新營警分局今邀內政部國土管理署南區分署、市府交通局及鹽水區公所等，於172線鹽水區忠孝路明達中學前現地會勘，針對進出鹽水關鍵門戶「復興路與忠孝路拓寬工程路段」研議具體因應措施。

國土署南區分署表示，鹽水區「明達橋」正施工中，基於安全性考量，僅能維持1混合車道及1機慢車道通行，將成為復興路段交通瓶頸。為此與會單位達成共識，除明達橋外，其餘街廓交管措施將先行撤離，將車道空間最大化。

另針對長達 1.9 公里拓寬路段（西起鹽水區忠孝路與南太路口，延伸以東至國道一號新營交流道匝道處），相關因應對策如下：

一、暫停施工與復平：要求施工單位在春節連續假期期間暫停道路施工。

二、路面整備：要求施工單位將道路坑洞予以復平，以維持交通順暢及行車安全。

三、號誌機動調整：交通局將新營復興路列入重點監控路段，並視情況機動延長幹道綠燈秒數。

四、義交輪班協助：國土署要求施工單位於明達橋兩側派駐4名義交人員輪班協助交通疏導。

五、新營警分局將負責監導本路段之交通疏導工作，並由轄區派出所加強新營區復興路段、鹽水區忠孝路段巡邏，如遇瞬間車流增加時，將立即派員加強疏導，以維行車秩序及若發現車輛有違規情事，依法取締，以維護整體交通安全。

新營警分局長陳俊凱提醒遊客，活動期間車流眾多，行經明達橋施工路段請務必遵循現場義交指揮，建議民眾多加利用大眾運輸工具及接駁車前往賞燈，避開交通瓶頸路段。

月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，，新營警分局長陳俊凱（中）與相關單位會勘，達成施工中的南市172線春節暫緩施工。記者謝進盛／翻攝
月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，，新營警分局長陳俊凱（中）與相關單位會勘，達成施工中的南市172線春節暫緩施工。記者謝進盛／翻攝
月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，施工中的南市172線春節暫停施工。記者謝進盛／翻攝
月津港燈節與鹽水蜂炮帶來人車衝擊大，施工中的南市172線春節暫停施工。記者謝進盛／翻攝

國土署 車道 連續假期
