「白天看蘭花、晚上看燈花」 台南後壁菁寮老街蘭花展開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁區公所今起至3月16日於菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，邀請遊客來老街賞遊。記者謝進盛／翻攝
結合蘭花產業、在地農特產品及燈會意象元素，台南後壁區公所今起至3月16日於菁寮老街舉辦「2026菁寮老街蘭花展」，邀請遊客

來後壁參觀「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」及「洋香瓜好時節」，體驗「白天看蘭花、晚上看燈花」旅遊樂趣。

後壁區公所今在菁寮老街辦記者會，區長李至彬表示，本次菁寮老街蘭花展以蘭花布置為主軸，結合在地國小學童燈籠彩繪創作，妝點無米樂旅遊服務中心與周邊街區，同步設置後壁農特產品展示區，推廣在地優質農產與加工品，讓民眾在賞花也能認識後壁農業實力與農村品牌價值。

後壁區公所說，今年3月3日至3月15日在嘉義朴子舉辦台灣燈會，展區與台南後壁屬共同生活圈，此次活動特別融入燈藝視覺設計概念，作為未來蘭展與燈會觀光動線整合的示範，盼透過日夜雙主題行程設計，延長旅客停留時間，帶動區域觀光效益。

台南市長黃偉哲出席記者會表示，感謝台灣蘭花產銷發展協會與後壁區公所共同投入，讓蘭花之美走入地方，為國際蘭展打頭陣。而2026台灣國際蘭展2月27日至3月16日在後壁舉行，展期正好與台灣燈會相近，且地點鄰近後壁，具備跨縣市觀光串聯條件，邀請民眾「白天看蘭花、晚上看燈花」，順遊菁寮老街及周邊景點，深入體驗後壁人文風景與產業特色。

後壁公所3月將舉辦「2026洋香瓜好時節」未來將持續整合相關資源，本次也串聯後壁各店家加入「遊蘭展換好康」活動憑國際蘭展票根可至商家兌換相關優惠。

蘭展 台灣燈會 老街
