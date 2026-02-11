台電嘉義區處春節啟動穩定供電專案 確保交通醫療重要供電無虞
農曆春節即將到來，為確保返鄉人潮交通順暢及醫療機構運作正常，台電嘉義區營業處啟動穩定供電專案。嘉義區處近日由主管率員走訪高鐵、台鐵及長庚、嘉義醫院等關鍵用戶，實地檢視供電安全並強化通報機制，確保連假期間電力供應無虞。
台電嘉義區處長許墩貴表示，春節期間人流與電力負載增加，供電穩定不僅仰賴電力系統，用戶端設備維護也至關重要。嘉義區處已與民生關鍵用戶及電氣負責人進行交流，提醒落實自有設備定期檢查，透過公私協力降低突發事故風險，保障交通與醫療服務不中斷。
針對連假應變，嘉義區處已與嘉義縣、市政府及重要用戶建立緊密聯繫管道。春節期間，台電將維持24小時輪值人力，並備妥抢修資源與機具，確保遇有突發狀況能迅速應處。民眾若發現用電異常，可撥打1911客服專線，由台電即時派員處理，守護大眾平安過年。
