過年笑開懷！台南鄰長慰問金再加碼至9000元
台南市長黃偉哲肯定鄰長在第一線為民服務的辛勞付出，今年鄰長工作慰勞金再加碼，由每年8000元提高至9000元，各區公所代表市長在春節前發送給各鄰長，同時祝福鄰長新的一年「金馬伍吉」、諸事順遂。
市長黃偉哲表示，鄰長是鄰里服務網絡的最前線，除協助里長辦理各項例行性為民服務外，也配合市府推動各項施政與政策宣導，並於防疫、防災期間投入第一線協助，動員家戶共同落實環境孳生源清除與社區整頓工作。為感謝鄰長的辛勞與付出，市府特別請各區公所於春節前致贈工作慰勞金，向所有鄰長致上誠摯祝賀與感謝。
副市長姜淋煌指出，鄰長是基層最前線的服務人員，長期熱忱地協助市府在各地為民服務，市長為表達感謝之意，特別籌措經費將工作慰勞金提高為9,000元。
姜淋煌說，今年鄰長慰問金紅包袋以春聯「金馬伍吉」賀詞設計，象徵財富豐盈、生活富足，也呼應馬年吉祥意象，祝福所有鄰長新的一年吉祥、吉利、吉慶、吉運、吉星高照，平安喜樂、順心如意。
