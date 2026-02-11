迎春節嘉義假日花市花藝嘉年華開跑 花農產地直供吸客買花

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。記者魯永明／攝影
迎接農曆春節、西洋情人節雙節到來，嘉義唯一假日花市熱鬧登場，花藝嘉年華下午揭幕，展開為期8天花卉展售活動。現場集結35攤位，呈現繽紛花海景象，不少民眾到場選購應景花卉，替居家增添喜氣與浪漫氛圍。

花市主打產地直供模式，攤位由花農設攤販售，將自家栽種花卉直接運到現場銷售，確保品質新鮮，省去中間通路成本，讓價格維持穩定，吸引不少消費者挑選。受到氣候條件影響，今年花卉種類相當豐富，其中最受歡迎蝴蝶蘭開花狀況良好，色澤鮮豔亮麗，成為現場詢問度最高的人氣花種。

花藝嘉年華開幕擊鼓揭開序幕，吸引民眾參與，嘉市文化局副局長林金龍、議員黃思婷等到場支持花農。嘉市假日花卉促進會理事長巫中興表示，花市即日起至18日，每天上午9時至下午5時營業，花市地點在嘉義救國團對面、文化局演藝廳旁，歡迎民眾把握時間選購，提前為新年增添喜氣。

今年活動內容多元，除花卉展售外，也規畫春聯DIY體驗，讓民眾親手製作年節裝飾，感受濃厚節慶氛圍。現場還設文創藝品展售區，結合在地文化特色與創意商品，提升整體逛市集的樂趣。假日花市深耕地方，成為市民與遊客賞花購花據點，每逢春節前延長營業時間，方便民眾選購年節花卉，年前添購應景花材，象徵招財納福、迎春添喜，讓花市成為年節人氣觀光消費場域。

