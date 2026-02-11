快訊

後補參加雲林單身聯誼竟娶回嬌妻 張麗善送大電視賀「兩對完婚」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府去年舉辦單身聯誼活動，成功促成兩對佳偶，完成人生大事。縣長張麗善（中）今贈送兩對新人50吋大電視、氣炸鍋等成家好禮，並鼓勵他們多多生育。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府去年舉辦單身聯誼活動，成功促成兩對佳偶，其中一對新人是「後補」參加，卻一舉牽起姻緣；另一對則是在經歷女方喪父低潮時，男方一路深情守候，最終決定共度一生，且目前已傳出懷孕喜訊。縣長張麗善今贈送兩對新人50吋大電視、氣炸鍋等成家好禮，鼓勵他們多多生育，並預告今年將舉辦6場聯誼活動，預計3月16日起開放報名。

雲林縣府2023年開始每年舉辦單身聯誼活動，並逐年增加梯次，去年第二場次的許先生好不容易「後補」成功參加，幸運與蔡小姐在活動當天配對成功，獲得縣府贈送的下午茶券展開約會，兩人已於昨天完成結婚登記。

參加第六場次的魏先生在聯誼時與曾小姐配對成功，兩人發現早在聯誼前就曾在其它場合見過面，沒想到竟會在聯誼時相遇，雙方覺得緣分難得，展開交往，後來因女方父親驟然離世，男方一路陪伴與守候，讓女方相當感動，決定相伴終身，已於今年1月7日登記結婚，女方現已懷孕，將為雲林增添新生命，張麗善鼓勵她多多生育。

張麗善、民政處長蕭德恕今為兩對新人送上祝福，張麗善表示，現在很多年輕人為了工作，幾乎沒時間交朋友，縣府關心青年的婚戀需求，規畫單身聯誼活動媒合，自2013年首辦第一場單身聯誼活動以來，報名非常踴躍，逐漸增加場次，去年共辦6場，很高興成功促成兩對新人。

蕭德恕表示，今年規畫6場聯誼活動，以「品味生活」為主軸，活動包含酒莊微醺料理、國寶魚生態行、原民文化體驗、手作陶藝美學、溪頭雲霧之旅、天空之橋漫步等，除有豐富的參加禮、配對成功禮及女孩兩人同行禮，順利結婚，更有縣府準備的幸福成家禮，3月16日起開放報名。

今年另增加兩場「自我成長課程」，包含形象美學課程，由專業講師協助單身朋友打造最亮眼的個人特質；以及「理想伴侶導航」，透過系統化教學引導學員列出理想伴侶清單，釐清心中理想的對象輪廓。詳情請關注雲林縣政府民政處臉書粉絲專頁。

