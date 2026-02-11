台南城西焚化廠更新爐今點火試營運 年燒垃圾30萬噸、發電2億度

台南市政府為補足垃圾處理量能，推動安南區城西垃圾焚化廠更新爐BOT案。工程自2023年動工以來，歷經物價波動與風災影響，目前整體進度已達95%。今天舉行點火儀式開始試運轉，目標今年底完工並投入營運，引進全國首創的「垃圾前處理分選設備」，可提升燃料穩定度並降低後端負荷，整體發電效率突破25%，使傳統焚化設施轉型為高效率的再生能源發電廠。

市長黃偉哲今天主持點火儀式，他表示，城西垃圾焚化廠更新爐點火儀式象徵完工前最後一哩路，原本預定去年11月辦理，由於丹娜絲風災影響，好事多磨，延至今天才舉行點火儀式，期盼能如期如質開始試運轉，後續順利投入營運發揮功效，兼顧垃圾妥善處理及發電減碳效益。

環保局表示，城西垃圾焚化廠更新爐是一座具25%以上發電效率的再生能源發電廠，在2024年10月取得再生能源同意備案，去年3月與台電簽訂購電能購售契約後即適用2025年公告躉購費率每度3.9482 元，且不受後續費率調整影響。同年完成69KV特高壓饋線施工，並於今年1月份掛表完成，正式併入台電電力系統。

更新爐未來每年預計可處理30萬噸民生垃圾，年度發電量預估達2億6244 萬度，為舊廠兩倍以上，約可供應6萬4513戶家庭用電。更新爐不僅提升台南市現有處理能力，且導入先進汙染防制技術，焚燒產生的氮氧化物、硫氧化物及氯化氫均遠低於法規標準，有效降低環境衝擊。

環保局長許仁澤說明，更新爐設有全國首創的3套前處理分選設備，內含磁選機及渦電流，可有效分離金屬，提升燃燒效率。此外，貯坑維持 24小時抽氣，從前端抑制汙染物生成，後端則搭配多段式廢氣處理及脫硝系統，將排放濃度降至最低；廢水則採有機、無機分別處理後，落實廠內循環零排放。更新爐可望於今年底全量運轉，加入台南市焚化處理系統，補足垃圾處理缺口。

環保局強調，更新爐不僅是垃圾處理設施，更是高效發電、低能耗、低汙染的 新式焚化發電設施，同時也是環境教育設施場所，它的管理大樓及主廠房，分別設有綠動教育館及綠能觀光工廠，廠商的回饋設施規畫設置環境教育館，未來營運後，將形成完整廢棄物循環教育園區，提供參訪者耳目一新的感受。