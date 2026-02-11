過年走春玩出文化味 台南文化行春串聯古蹟與街區

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農曆春節9天連假即將來臨，為迎接2026丙午赤馬年，南市府文化局推出一系列文化行春活動，17日至22日串聯赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠，以及葉石濤文學紀念館、王育德紀念館等場域，邀請民眾春節走訪台南，在古蹟與文化氛圍中迎春。

文化局表示，春節期間各古蹟景點以年節意象與喜慶裝飾妝點園區，並同步推出免費「古蹟新春導覽」，由專業導覽人員帶領民眾深入認識台南歷史，其中，億載金城將舉辦「金城開弓 馬到成功」春節射箭體驗，象徵破除邪穢、迎祥納福；延平郡王祠則推出新春水仙花展，並安排水仙花頭雕刻教學，讓民眾體驗傳統年節文化。

此外，安平古堡園區規畫「鯤島市街大員行」街區走讀及AR導覽，結合洋行歷史與科技體驗，重現安平早期市鎮風貌；同步推出「透透安平」散步地圖包，內含手繪地圖、限量巷仔Ninu透卡及19項吃喝玩樂優惠，在安平古堡、安平樹屋及億載金城販售，方便遊客規畫春節小旅行。

文化局也說，今年配合春節檔期推出多款限定伴手禮，包括「巷仔Niau遊台南果酥禮盒」及以延平郡王祠虎爺為主題的「成功虎爺餅」，另推出「成功百分百特惠組合」，原價125元、特惠價100元，優惠至3月3日止，讓民眾走春之餘，也能將好運與祝福帶回家。

此外，葉石濤文學紀念館與王育德紀念館春節期間也推出互動活動與抽獎，透過輕鬆方式引導民眾親近文學、人權與公共歷史。文化局誠摯邀請民眾春節走訪台南，以文化行春方式迎接嶄新的一年。

