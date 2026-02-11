快訊

斥資逾1億 台南安定港口港南聯合活動暨公托中心動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，市長黃偉哲帶領與會人士祭拜，祈求施工順利。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，市長黃偉哲帶領與會人士祭拜，祈求施工順利。記者謝進盛／攝影

地方爭取逾10年，台南安定港口、港南里聯合活動暨公托中心今天上午動工，將斥資逾1億元興建，預計明年8月完工，市府強調「好酒沉甕底」，將打造為五星級社區多功能據點。

緊鄰南科及南市安南區的安定區港口及港南里人口稠密，但迄今無活動中心，地方聚會往往得借用附近廟宇，地方從南縣市合併前就多次爭取未果，近年立委郭國文、副議長林志展經市長黃偉哲多次協助在中央及市府籌措經費底定。

安定港口港南聯合活動暨公托中心今天上午動土，黃偉哲帶領郭國文、林志展、副市長姜淋煌、社會局長郭乃文、市議員李文俊、陳碧玉、李偉智等人與會，多名里長及鄉親們也出席，開心說終於等到這一天了，當地慈安宮前主委黃順顯特別感謝林志展、郭國文過程中不厭其煩奔走促成。

安定區長陳仁偉簡報時說，港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心總經費1億97萬6000元，其中由中央補助5369萬7697元。建物規劃為3層樓，總樓地板面積約430坪，總工期為540日曆天，預估明年8月完工。

其中，1樓將設置親子悠遊館，提供0至7歲幼兒及家長共學共遊的友善空間；2樓規劃公設民營托嬰中心，預計可收托48名未滿2歲嬰幼兒，提升安定區及鄰近區域公共托育量能；3樓則為港口港南聯合活動中心，配置有電梯，為里民集會、社區交流及多元活動使用。

黃偉哲強調，這是「好酒沉甕底」，中央與地方齊心，將打造為五星級社區多功能據點。

完工後將有效提升地方公共設施服務量能，促進社區互動交流，並強化公共托育資源，讓不同世代市民都能共享便利、安全的生活環境，他也強調說，工程就按圖施工不要再變更設計，在期限內完工，讓鄉親早日受惠。

斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工，圖為建物完工示意圖。記者謝進盛／攝影
斥資逾1億元，台南安定港口港南聯合活動暨公托中心今上午動工，預計明年8月完工，圖為建物完工示意圖。記者謝進盛／攝影

