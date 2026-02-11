快訊

金曲歌王Matzka妻捲高金素梅弊案！疑涉出借帳戶供隱匿犯罪所得

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

聽新聞
0:00 / 0:00

過年不擠急診 嘉義市5大醫院春節開設傳染病特別門診

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。圖／嘉市府提供
為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。圖／嘉市府提供

為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。

市府指出，嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及陽明醫院，春節期間每日規畫2個不同時段的傳染病特別門診，協助有呼吸道症狀、腸胃不適等民眾即時就醫，減輕急診壓力。

因應不同族群需求，嘉義基督教醫院與聖馬爾定醫院另加開兒科專科門診，守護孩童健康；聖馬爾定醫院、衛福部嘉義醫院及臺中榮民總醫院嘉義分院，也同步加開胸腔內科門診，讓出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀的民眾，能獲得更精準的醫療照護。

市長黃敏惠呼籲，若僅出現輕微呼吸道症狀或腹瀉情形，建議優先利用傳染病特別門診，不僅可有效分流急診人潮，也能降低交叉感染風險，讓醫療資源發揮最大效益。市府衛生局提醒，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象，凡滿6個月以上且尚未接種者皆符合資格。12歲以上民眾可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1疫苗，6個月以上至11歲兒童則接種莫德納LP.8.1疫苗，安全性與保護力皆具實證。

衛生局指出，春節期間民眾返鄉、出國旅遊頻繁，病毒傳播風險隨之升高，疫苗接種後約需2週才能產生保護力，呼籲符合公費流感疫苗或新冠疫苗資格的市民，儘早前往疫苗合約院所接種，為自己與家人築起健康防線。

嘉市府衛生局提醒，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象，凡滿6個月以上且尚未接種者皆符合資格。12歲以上民眾可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1疫苗，6個月以上至11歲兒童則接種莫德納LP.8.1疫苗。圖／嘉市府提供
嘉市府衛生局提醒，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象，凡滿6個月以上且尚未接種者皆符合資格。12歲以上民眾可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1疫苗，6個月以上至11歲兒童則接種莫德納LP.8.1疫苗。圖／嘉市府提供
為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。圖／嘉市府提供
為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。圖／嘉市府提供

新冠疫苗 嘉義 衛生局 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

電力也發燒？揪出春節停電風險 台電台東區處紅外線上陣

春節永安漁港、埔心牧場估現人潮 替代路線、停車快看

王忠銘慰勉執勤警民力 連江春節治安、交通全面戒備

春節很應景 台中市中社花市橙色炮仗花瀑布牆正滿開

相關新聞

閒置20年大翻身！北港糖廠10億重劃完工 串聯宗教觀光軸線

雲林縣北港糖廠自2004年停產後閒置至今，周邊都市機能發展因而受限，縣府與台糖協商多年取得共識，投入約10億元推動市地重...

台南首創建案土方交換模式 剩餘土方直接用於公共建設填土

因應國土管理署2026年全面上路的「營建剩餘土石方全流向」管理新制，台南市政府提前布局，推動建築工程土方交換政策，成功媒...

倡議公民文學 台南社大發表「土道」新刊─外婆家在鼎臍塭

台南社大公民寫作班今於台灣文學館舉行「土道」第15期「外婆家在鼎臍塭」新刊發表會，這是由市民編採創作、由台南社大公民寫作...

嘉義公園樹木園雙園縫合啟動 北排水維新支線護岸改建完成

嘉義市政府推動水利建設強化城市防洪韌性，爭取經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線1K+893至2K+108護岸改建應急工...

過年不擠急診 嘉義市5大醫院春節開設傳染病特別門診

為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「...

春節前垃圾暴增嘉市清潔隊加班應戰 春假設7處定點收運

寒流減弱天氣轉晴，農曆春節9天連假將至，民眾把握過年前大掃除，嘉市垃圾量暴增。清潔隊員近期幾乎天天滿載清運，工作量倍增，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。