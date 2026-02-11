過年不擠急診 嘉義市5大醫院春節開設傳染病特別門診

為避免農曆春節期間大量病患湧入急診、造成醫療量能吃緊，嘉義市整合轄內醫療資源，5家急救責任醫院於春節大年初一至初三啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓市民安心過好年。

市府指出，嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、衛生福利部嘉義醫院及陽明醫院，春節期間每日規畫2個不同時段的傳染病特別門診，協助有呼吸道症狀、腸胃不適等民眾即時就醫，減輕急診壓力。

因應不同族群需求，嘉義基督教醫院與聖馬爾定醫院另加開兒科專科門診，守護孩童健康；聖馬爾定醫院、衛福部嘉義醫院及臺中榮民總醫院嘉義分院，也同步加開胸腔內科門診，讓出現咳嗽、發燒等呼吸道症狀的民眾，能獲得更精準的醫療照護。

市長黃敏惠呼籲，若僅出現輕微呼吸道症狀或腹瀉情形，建議優先利用傳染病特別門診，不僅可有效分流急診人潮，也能降低交叉感染風險，讓醫療資源發揮最大效益。市府衛生局提醒，今年1月1日至2月28日擴大新冠疫苗公費接種對象，凡滿6個月以上且尚未接種者皆符合資格。12歲以上民眾可選擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1疫苗，6個月以上至11歲兒童則接種莫德納LP.8.1疫苗，安全性與保護力皆具實證。