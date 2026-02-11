春節前垃圾暴增嘉市清潔隊加班應戰 春假設7處定點收運

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寒流減弱天氣轉晴，農曆春節9天連假將至，民眾把握過年前大掃除，嘉市垃圾量暴增。清潔隊員近期幾乎天天滿載清運，工作量倍增。記者魯永明／攝影
寒流減弱天氣轉晴，農曆春節9天連假將至，民眾把握過年前大掃除，嘉市垃圾量暴增。清潔隊員近期幾乎天天滿載清運，工作量倍增，為避免春節停收出現民眾深夜倒垃圾情形，環保局規畫春節設置7處定點垃圾收運站，分別於白天夜間提供收運服務，紓解垃圾量。

環保局指出，大年初一至初四暫停沿街垃圾清運，但為方便市民處理垃圾，啟動定時定點收運機制。夜間分設於文化公園旁及文化路噴水圓環（土地銀行），分別於晚間10點30分至凌晨3點，以及凌晨3點45分至清晨5點20分收運。

白天定點收運涵蓋文化公園、興嘉公園旁、經國新城升旗台前、南門圓環附近及友愛路停車場前等地點。其中文化公園與興嘉公園旁收運時段上午8時30分開始，經國新城升旗台前上午10時30分至11時30 分；南門圓環下午1時30分至4時20分；友愛路停車場下午5時30分至深夜12時20分，讓不同生活作息的市民皆能妥善處理垃圾。

春節收運，除夕維持上、下午各1次沿街清運，上午依原收運路線作業，下午延長至夜間，當天不設夜間定點收運。初一至初四全面暫停沿街清運，初五恢復上、下午各清運一次，初七起全面恢復收運。

環保局提醒，春節前垃圾量增加，收運時間可能依現場狀況彈性調整，建議市民透過「愛嘉義APP」或「嘉市環保即時通APP」查詢垃圾車即時位置，掌握清運時間，減少等待時間。呼籲落實垃圾分類，將廚餘瀝乾、垃圾妥善打包後交清潔隊收運，維護環境整潔，迎接乾淨新年。

春假清運垃圾資訊，設置7處定點收運。記者魯永明／翻攝
寒流減弱天氣轉晴，農曆春節9天連假將至，民眾把握過年前大掃除，嘉市垃圾量暴增。清潔隊員近期幾乎天天滿載清運，工作量倍增。記者魯永明／攝影
