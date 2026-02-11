釋出善意 陳亭妃胞妹 退出議員選戰

民進黨直轄市議員初選登記昨天截止，台南預計提名卅二席，總計卅七人登記，四個選區超過建議提名人數將初選，最受矚目立委陳亭妃胞妹市議員陳怡珍宣布不競選連任，陳亭妃喊出「展現高度團結的誠意」，綠營內部認為有助整合。

南市議員共五十七席，綠營目標拚過半席次，第三選區曾文區形成三搶二；第六選區安南區四搶三；第八選區北區和中西區五搶四、第十選區東區四搶二。四個選區登記人數超過建議提名人數，民調分組預計廿三日公開抽籤。

陳怡珍屬第八選區，現任議員邱莉莉、周嘉韋，以及謝秉舟、沈震南、林建南登記，陳亭妃和陳怡珍一起宣布「不參與市議員選舉」。陳亭妃說，為避免初選過於複雜與內耗，陳怡珍選擇退出議員選戰，釋出善意，展現高度團結誠意，未來接任市長競選總部執行總幹事。

周嘉韋說，陳怡珍可能是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選。陳怡珍僅說「還沒有想到這部分」。

另，民進黨高雄市黨部下屆議員預計提名卅四席，總計四十二人登記，若未包含原住民選區，十一個選區中，第三選區大岡山區四搶三、第四選區左楠區五搶四、第六選區旗鼓鹽三搶二、第九選區鳳山六搶五，第十選區前鎮小港六搶三、第十一選區林園大寮四搶三。

前鎮小港區現任議員鄭光峰及黃彥毓爭取連任，立委賴瑞隆助理黃敬雅，邱議瑩子弟兵林浤澤參選，另有湧言會黃雍琇及現任議員吳銘賜侄子吳昱峰投入選舉，六人搶三席，競爭最激烈。值得注意的是，新人薛兆基登記截止前宣布不參加左楠區初選、前議員黃淑美不參加三民區初選，另有鎮港區前議員陳信瑜也未登記初選，三人若放棄披綠袍，改以無黨籍參選，勢必衝擊選情。