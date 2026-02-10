快訊

聽新聞
台南首創建案土方交換模式 剩餘土方直接用於公共建設填土

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首創營建剩餘土方去化交換模式 ，市長黃偉哲今天與副市長趙卿惠前往安定區視察現場交換作業。圖／台南市工務局提供
因應國土管理署2026年全面上路的「營建剩餘土石方全流向」管理新制，台南市政府提前布局，推動建築工程土方交換政策，成功媒合永康區台糖建案與衛福部嘉南療養院安定院區長照新建工程，將民間建案產出的剩餘土石方，直接轉作公共工程回填使用，達到減廢、節費與加速建設的多重效益。

市長黃偉哲表示，中央新制透過QR Code與GPS追蹤營建土方流向，可有效防堵不法棄置，市府將全力配合並推動再利用。此案為長照公共工程，需土量約1萬6500立方公尺，台糖建案產出的營建餘土經篩選後可安全回填，全程納入追蹤管理，具示範意義。

工務局說明，嘉南療養院安定院區占地約1.9公頃，地勢較低，需大量回填土方，恰逢永康區台糖建築工程產生營建剩餘土石方，市府即啟動公私部門土方交換機制，達成雙贏。

黃偉哲指出，市府將持續盤點公共工程、暫置場與民間空間，透過公私協力改善土方去化問題。市府也已公告2023年至2026年底領得建照及雜項執照者，建築期限一律自動展延兩年，協助營建產業因應新制，確保工程推動不中斷。

工務局說，市府已同步簡化運送與管理流程，開放領有建照的工程可在市內設置「異地臨時土石方暫置區」，鼓勵各類工程進行土方媒合交換，不僅紓解土資場容量壓力，也提升營建餘土再利用價值。

黃偉哲今天與副市長趙卿惠視察土方交換作業，肯定工務局在多元土石方去化與管理上的作為。市府表示，將持續優化土方媒合與管理制度，推動循環經濟，讓營建餘土轉化為城市建設資源，在兼顧環境保護與公共利益下，強化台南城市韌性與永續發展。

公共工程 黃偉哲 建築
