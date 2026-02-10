閒置20年大翻身！北港糖廠10億重劃完工 串聯宗教觀光軸線

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣北港糖廠自2004年停產後閒置至今，周邊都市機能發展因而受限，縣府與台糖協商多年取得共識，投入約10億元推動市地重劃，今天竣工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港糖廠自2004年停產後閒置至今，周邊都市機能發展因而受限，縣府與台糖協商多年取得共識，投入約10億元推動市地重劃，今天竣工，不僅完整保留糖業與鐵道歷史資產，同時打開交通路網，未來將串聯大北港區宗教觀光軸線，為北港鎮發展注入新動能。

北港糖廠市地重劃工程今由縣長張麗善主持竣工典禮，立委張嘉郡、副縣長陳璧君、縣議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、北港鎮代會主席黃美蘭、縣政副總顧問吳修榮、台糖公司副總經理蔡東霖及當地鄉親與會，猶如北港大喜事。

縣府地政處長葉永星表示，北港糖廠重劃區總面積約20.95公頃，取得公共設施用地約7.42公頃，包含保存用地2.52公頃、道路用地1.72公頃，另13.53公頃可建築用地為住宅區及多元糖業風貌產業專用區。

張麗善指出，北港糖廠自2004年停產後閒置至今，周邊都市機能發展因而受限，加上北港鎮為全國重要的宗教文化重鎮，以北港朝天宮為核心，長期高度集中發展，隨著人口成長與觀光需求提升，市區空間逐漸飽和，公共設施與交通量能面臨挑戰。

縣府與台糖多次協商，2022年達成共識，推動北港糖廠市地重劃，透過整體規畫與公共建設投入，成功活化土地、改善都市機能，考量北港糖廠承載雲林糖業發展的重要記憶，重劃工程工程保留並整合區內糖業與鐵道文化資產，未來可結合宗教觀光，成為北港新的文化與觀光亮點。

在交通方面，重劃區內光復五路拓寬為18公尺園道，華南路可直通文仁路與媽祖大橋，串聯水林、六腳及嘉義朴子，大幅提升區域聯通效率，也可有效紓解農曆期間大量香客湧入造成的交通壅塞。

北港鎮長蕭美文表示，朝天宮與武德宮每年吸引上千萬人次香客，縣府投入近10億元推動市地重劃，讓「香客變遊客、遊客變常客」逐步落實。市地重劃完成後，未來結合大北港科技產業園區，可望創造164億元產值與3660個就業機會，再配合特一號道路二期工程，將使北港外環路網更完整。

立委張嘉郡也指出，北港糖廠重劃完工後，結合住宅、商業機能與產業發展，不僅有助吸引年輕人返鄉就業定居，也能延續北港珍貴的宗教文化與歷史價值，讓大北港地區邁向更加現代化的生活環境。

