倡議公民文學 台南社大發表「土道」新刊─外婆家在鼎臍塭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社大公民寫作班今天在台灣文學館舉行「土道」第15期「外婆家在鼎臍塭」新書發表會。圖／台南社大提供

台南社大公民寫作班今於台灣文學館舉行「土道」第15期「外婆家在鼎臍塭」新刊發表會，這是由市民編採創作、由台南社大公民寫作班出版的公民文學刊物，本期聚焦鼎臍塭及周邊地區，從曾文溪大內、許中營到五塊寮、六甲頂、小北門、大鎗街、水萍塭等地，呈現地方拓墾、港口與漁業文化及街坊生活點滴，縫補縣市合併後的歷史斷裂。

「土道」自創刊邁入第16年，社大師生以筆喚公民，倡議公民文學，透過書寫台南常民生活，記錄地方歷史與文化脈絡。總編輯韓麗瑛表示，人生的起點即是故鄉，而都市快速發展常讓人遺忘家鄉原貌。本期書寫不僅重現先人生活足跡，也是向歷史致敬的旅程。

指導老師吳茂成指出，公民寫作課程鼓勵學生由近及遠、由今而古書寫生活，將家鄉與生命故事記錄下來，形成貫穿常民文化的文字地圖，呼應每個人心中都有一座公園，倡議綠色友善城市的營造。

台南社大校長林朝成稱，新書呈現豐富在地故事，是國民文學的實踐；文化工作者楊淑芬讚賞同學在生活中書寫，在文學中生活，書中金句值得細讀。台師大教授呂美親也表示，看到小北夢幻湖魚塭的在地記憶十分感動，認為公民寫作能將故事傳承給下一代，讓在地文化深根。

家鄉在鼎臍塭的學員林美珍回憶，70年代大水沖毀鼎臍塭後，外婆家不復存在，透過老師導覽才發現祖輩生活的地方在台南文化路徑上的重要性；小北長大的郭惠珍則回憶街坊生活，人情濃厚，魚塭與廟宇是孩童遊戲與生活的核心。

公民寫作班韓品怡指出，「滄海桑田」不只是單純地形地貌的改變，透過「土道」看到大內曾文溪沿岸居民拓墾、洲仔尾廟前曾經有大海難、為營生從荒涼的「六甲頂」走入小北城的大銃街「豆仔市」，這本新書在在記錄台江內海與府城的常民歷史。

台灣文學 台南
