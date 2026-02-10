南市府攜手民間傳遞溫暖 弱勢兒少品嘗世界冠軍麵包

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
台南市政府積極媒合民間資源共同協力關懷弱勢兒少。（台南市府提供）
農曆春節將近，台南市政府積極媒合民間資源共同協力關懷弱勢兒少。10日市府媒合布雷夫手作烘焙以及台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳，邀請弱勢兒少走進麵包店 ，品嘗榮獲 2025 世界盃聖誕麵包大賽世界總冠軍的特色麵包，市長黃偉哲期盼透過此次活動，讓孩子感受到社會的關懷與溫暖。

市長黃偉哲表示，市府長期關注弱勢家庭與兒少需求，並積極結合民間善心人士及企業慈善團體，共同投入公益行動。這類活動不僅提供優質物資，更落實生活陪伴，讓孩子在友善環境中感受到被尊重與被照顧的溫暖。

副秘書長徐健麟指出，孩子的成長需要社會共同守護。市府除了持續完善各項兒少照顧政策，也積極結合民間力量，將溫暖送進孩子生活。他特別感謝蔡岳勳與布雷夫手作烘培，以實際行動回饋社會，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中感受到城市的善意。

今日活動市府社會局特別邀請社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會共同參與，孩子們在社工陪同下到麵包店開心挑選並品嘗各式麵包。布雷夫手作烘焙創辦人楊世均詳細介紹產品特色、食材來源及製作過程，並向孩子分享其努力精進技術的學習歷程，鼓勵孩子們找到屬於自己的人生目標後，就要全力以赴，現場氣氛溫馨熱絡。

社團法人台南市阿耨婦幼關懷協會執行長程其凡表示，這樣的體驗不僅滿足孩子味蕾，更是一段被陪伴與被關懷的生活經驗，有助建立自信與安全感，對身心成長具有正向意義。

2025世界盃耶誕麵包大賽於114年10月在義大利舉行，台灣隊在教練陳詩絜帶領下，由楊世均、賴怡君、蔡約群組成，憑藉精湛的天然酵母技術、細緻風味與創新搭配，於「傳統經典米蘭」、「巧克力口味」、「個人尺寸小蛋糕」、「星級主廚」等項目奪得第1名，並榮獲總冠軍。

參與今天活動的布雷夫手作烘焙創辦人楊世均，長期深耕台南，擅長於作品中融入台南的素材，其國內外參賽成績斐然，曾榮獲2024世界杯聖誕麵包選拔賽季軍，第38屆全國技能競賽－麵包製作職類榮獲南區冠軍、全國總冠軍，第40屆國際技能競賽－麵包製作職類國手選拔賽金牌等。

麵包 台南 烘焙
