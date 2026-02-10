30年出巡全國撫慰人心 嘉義奉天宮展新港媽神旅行

嘉義新港奉天宮新港媽神旅行特展即日起展至4月26日，近百幅照片回顧30年來媽祖巡行全國撫慰人心，其中1996年台海危機期間，出巡離島安定軍心，為台灣宗教史跨海遶境的典範。

新港媽神旅行特展今天在奉天宮開幕，奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍、地方民意代表等近百人與會。何達煌接受媒體聯訪表示，此次展覽透過八大展區，回顧近30年來新港媽祖如何一步步走出廟埕，走進社會與世界。

何達煌強調，新港媽祖足跡踏遍台、澎、金、馬、美國及日本，甚至有數十尊神像分靈回中國大陸。最值得一提的是1996年「和平之海：慈光普照黑水溝」的出巡，當時因兩岸緊張、社會不安之際，新港奉天宮信眾請示媽祖出巡離島，以宗教力量安定人心。

何達煌表示，此次是新港媽祖首度渡海前往台、澎、金、馬離島，將香火與平安符送至前線官兵手中，祈求軍民平安、早日歸鄉。在遶境期間，海象險峻、風浪強勁，但神威顯赫，沿途各地主廟宇以古禮隆重迎接，居民設香案、燃放鞭炮，呈現戰地多年未見的熱鬧景象。

另外，2019至2020年「馨護台灣．騎島平安」以自行車環島及離島祈福，串聯本島與外島文化，將守護精神轉化為現代行動。2025年「阿里山神旅行．抵嘉」，則邀請媽祖與眾神搭乘林鐵，走入山林與部落，打造信仰、自然與觀光共生的移動式文化旅程。

何達煌說，從黑水溝到太平洋，從玉山之巔到國際舞台，新港媽祖以一次次行動，書寫台灣信仰文化與時代同行的動人篇章。2026台灣燈會在嘉義，邀請民眾來嘉義看燈會，參拜新港媽祖，保佑馬年平安順利。