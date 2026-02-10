嘉義公園樹木園雙園縫合啟動 北排水維新支線護岸改建完成
嘉義市政府推動水利建設強化城市防洪韌性，爭取經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線1K+893至2K+108護岸改建應急工程」，去年12月26日完工，改善河岸安全，打造串聯市府管理的嘉義公園，與林試所嘉義研究中心主管的嘉義樹木園水岸廊道，提供市民兼具防災與休憩功能的友善空間，同時啟動嘉義公園、樹木園－雙園縫合計畫。
工務處表示，工程範圍鄰近嘉義公園及嘉義樹木園，為市民休閒活動重要場域。原有護岸多為早期砌石或基礎較淺混凝土結構，長年受雨水及水流沖刷，局部出現崩落掏空，持續擴大恐影響周邊土地及民宅安全，市府啟動護岸改建工程，確保市民安全。
北排水維新支線1K+893至2K+108護岸改建應急工程費1100萬元，採兼顧安全與生態石籠工法，穩定護岸結構，保留水域多孔隙特性，維持生態連通性，在防洪安全與生態保育間取得良好平衡。工程新設親水步道及1座橫跨渠道橋梁，讓市民輕鬆往返嘉義公園與樹木園，提升整體動線順暢度，為散步、休閒及親近自然增添更多選擇。
工務處指出，後續再向內政部國土管理署爭取補助，推動「嘉義公園、樹木園－雙園縫合計畫」，規畫營造親水空間，設置廣場及休憩設施，逐步串聯2座公園綠地，打造兼具生活品質與生態價值林蔭步道。
