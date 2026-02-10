雲林春節訂房率奪雙冠 縣府分析應是這原因

交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，縣府分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，因近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」觀光策略奏效，且北港又是宗教大鎮，已邀請多家飯店集團評估進駐北港可能性。

觀光署統計，春節假期前8天（2月14至21日）全國平均訂房率為43.03%，前3名分別為嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.4%，其中雲林初一（2月17日）及初三（19日）高達76.87%、84.36%，皆為全台之冠。

雲林縣副縣長陳璧君表示，春節連假訂房率雲林縣已連續4年榜上有名，今年初一、初三位居全台第一、初二全台第二名，她分析應與國人新春喜歡到廟宇祈福、求財的習俗有關，且縣府近年已串連北港、水林、口湖、四湖、台西、麥寮的雲西觀光廊帶，加上季節限定虎尾糖都旅遊、草嶺石壁櫻花季等活動，成功讓香客留宿轉遊客。

陳璧君表示，全國最盛名的媽祖廟朝天宮、財神廟武德宮都在北港，春節拜拜祈福者多，去年雲林觀光人次3200多萬人，朝天宮占1200萬人次、武德宮900多萬，且春節期間就有數百萬人次，今年詢問周邊住宿飯店、民宿，訂房率都有7、8成，部分飯店更是到三月都已訂滿，由此可見到北港鎮祈福、求才的香客留宿者多，甚至外溢到鄰近縣市。

另外，虎尾建國眷村、口湖椬梧滯洪池及斗六文青咖啡店近年也成為許多遊客必訪之處，加上草嶺石壁櫻花季已成為春節賞櫻重要景點，縣內多家旅館住房率也都明顯提升。