快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林春節訂房率奪雙冠 縣府分析應是這原因

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，副縣長陳璧君分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素。記者陳雅玲／攝影
交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，副縣長陳璧君分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素。記者陳雅玲／攝影

交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，縣府分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，因近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」觀光策略奏效，且北港又是宗教大鎮，已邀請多家飯店集團評估進駐北港可能性。

觀光署統計，春節假期前8天（2月14至21日）全國平均訂房率為43.03%，前3名分別為嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.4%，其中雲林初一（2月17日）及初三（19日）高達76.87%、84.36%，皆為全台之冠。

雲林縣副縣長陳璧君表示，春節連假訂房率雲林縣已連續4年榜上有名，今年初一、初三位居全台第一、初二全台第二名，她分析應與國人新春喜歡到廟宇祈福、求財的習俗有關，且縣府近年已串連北港、水林、口湖、四湖、台西、麥寮的雲西觀光廊帶，加上季節限定虎尾糖都旅遊、草嶺石壁櫻花季等活動，成功讓香客留宿轉遊客。

陳璧君表示，全國最盛名的媽祖廟朝天宮、財神廟武德宮都在北港，春節拜拜祈福者多，去年雲林觀光人次3200多萬人，朝天宮占1200萬人次、武德宮900多萬，且春節期間就有數百萬人次，今年詢問周邊住宿飯店、民宿，訂房率都有7、8成，部分飯店更是到三月都已訂滿，由此可見到北港鎮祈福、求才的香客留宿者多，甚至外溢到鄰近縣市。

另外，虎尾建國眷村、口湖椬梧滯洪池及斗六文青咖啡店近年也成為許多遊客必訪之處，加上草嶺石壁櫻花季已成為春節賞櫻重要景點，縣內多家旅館住房率也都明顯提升。

陳璧君表示，近年雲林「香客轉遊客、遊客變常客」策略奏效，且北港又是宗教大鎮，縣府已邀請多家飯店集團評估進駐北港可能性。

交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，副縣長陳璧君分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，圖為朝天宮前春節人潮。圖／本報資料照
交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，副縣長陳璧君分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福因素，圖為朝天宮前春節人潮。圖／本報資料照

雲林 北港 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

雲林將砸近億元啟動全台最大3年空汙研究 揪斗六、崙背「紅害」兇手

蕃薯之鄉水林改以路跑辦蕃薯節 免費香焢蕃薯呷免驚

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

相關新聞

嘉義公園樹木園雙園縫合啟動 北排水維新支線護岸改建完成

嘉義市政府推動水利建設強化城市防洪韌性，爭取經濟部水利署補助辦理「北排水維新支線1K+893至2K+108護岸改建應急工...

雲林春節訂房率奪雙冠 縣府分析應是這原因

交通部公布觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，雲林縣初一、初三訂房率全台第一，縣府分析是受惠國人習俗春節到寺廟祈福...

雲林將砸近億元啟動全台最大3年空汙研究 揪斗六、崙背「紅害」兇手

雲林縣長年為空氣汙染、揚塵問題所苦，近年縣府與中央合作多管齊下，空氣品質已明顯改善，包括PM2.5細懸浮微粒、PM10懸...

南市公部門工讀機會來了！16局處釋28職缺報名至3月3日

台南市政府今年4至6月公部門非暑期工讀即日起開放報名，由市府16個局處提供共28名工讀職缺，工作內容涵蓋行政文書、檔案管...

蔣經國御用名醫劉榮宏辭世 劉家三代行醫見證嘉義醫政商發展史

故總統蔣經國生前御用眼科名醫、視網膜權威名醫劉榮宏，上月辭世，享壽88歲。劉榮宏出身嘉義名醫世家，是老字號「振山眼科」創辦人劉傳來醫師么兒...

雲林春遊攻略 12館舍120場盛會 集滿6章限量抽「文化館模型」福袋

迎接農曆春節，雲林縣政府整合縣內文化資源，將於2月14日至22日新春期間，聯手12處文化場館推出逾120場限定活動，從充...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。