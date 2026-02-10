快訊

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員周嘉韋。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員周嘉韋。記者吳淑玲／攝影

代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃和市議員陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布不投入台南市議員第八選區連任，同選區民進黨市議員周嘉韋表示，陳怡珍宣布不再競逐議員連任，可能是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選，盡管選舉尚未發生、結果仍充滿變數，但從政治責任來看，這樣的選擇相對對選民負責。

2026九合一選舉

周嘉韋指出，若已當選議員，卻在任內再轉戰立委，無論對一般民眾或民進黨支持者而言，容易被質疑為「把議員當跳板」，觀感不佳。相較之下，若已下定決心投入立委選戰，選擇不再參選議員，反而更為坦率，也較能避免爭議。

他也提到，過去已有不少立委採取相同模式起步，包括林俊憲、郭國文等人，都是在未再參選議員的情況下投入立委選舉。

周嘉韋說，選舉的最終決定權仍在選民手中，不會因為某位政治人物是否參選，就必然左右支持流向。所有候選人都應在選舉過程中，透過政見與行動爭取更多選民認同，這才是民主政治應有的正道。是否是對不同派系釋出善意，有大和解之意，周嘉韋認為，民進黨台南市長初選過後的紛擾應該要落定，共同為台南市努力。

台南市議員第八選區（中西、北區）應選6席，民進黨提名4席，現任有挺憲派的議長邱莉莉、周嘉韋及沈震東交棒弟弟沈震南、陳怡珍，湧言會也推薦的林建南，選情緊繃；沈震東表示，事前不知道陳怡珍不連任，仍是和弟弟沈震南努力跑基層，尋求支持，該選區有牙醫素人登記初選超過四人，若無法協調仍要初選。

議員 民進黨 陳亭妃

