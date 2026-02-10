雲林將砸近億元啟動全台最大3年空汙研究 揪斗六、崙背「紅害」兇手

雲林縣長年為空氣汙染、揚塵問題所苦，近年縣府與中央合作多管齊下，空氣品質已明顯改善，包括PM2.5細懸浮微粒、PM10懸浮微粒、臭氧O₃均有改善，但斗六市、崙背鄉濃度仍偏高，環保局昨今兩天邀請國內環保領域專家學者研討對策，並宣布今年起啟動3年大規模研究計畫，盼找出雲林縣空氣品質不良的原因、落實改善。

為解決空氣品質不良問題，環保局邀集前環保署長張子敬、雲科大副校長張艮輝及多位空汙、環保領域專家學者與產業代表，舉辦「空汙治理成果暨專家諮詢會議」，會中除展現近年雲林空氣品質改善、能源轉型、智慧科技應用及跨部會合作成果，並蒐集專家學者意見，作為未來改善策略參考方向。

環保局指出，縣府近年除公共自行車與TPASS定期票，帶動低碳運輸，並同步輔導產業升級與導入AI判煙、無人機巡查、感測器監測等科技，隨著能源結構加速轉型，麥寮汽電及福懋公司燃煤機組、燃油鍋爐全面退役，四大產業園區燃油鍋爐改用燃氣等，各汙染物排放量均逐年下降。

2025年雲林縣空氣品質良好日比例已超過九成，較2019年提升17%；臭氧紅色警示天數也由2019年的16天到2025年僅剩1天。空氣品質已明顯改善，但斗六市、崙背鄉測站的PM2.5細懸浮微粒、PM10懸浮微粒、臭氧O₃濃度仍偏高。

張子敬表示，這次研討會上國內頂尖空汙專家學者齊聚，對於環保局長張喬維在空汙改善的努力，大家給予肯定，但除管制工作之外，如何找出原因、更有前瞻讓雲林縣空氣品質有效改善，是接下來的重要任務。

張喬維表示，改善雲林空氣品質，未來還有很長的路要走，環保局擬定全台最大規模三年研究計畫，預計每年投入3千萬元，計畫內容包含環境監測、程式模擬、AI分析，希望未來可做到空品不良前一小時的預報，並讓監測數據更精確的運用，找出雲林縣空氣品質不良的原因、落實改善。