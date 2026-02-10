聽新聞
南市公部門工讀機會來了！16局處釋28職缺報名至3月3日
台南市政府今年4至6月公部門非暑期工讀即日起開放報名，由市府16個局處提供共28名工讀職缺，工作內容涵蓋行政文書、檔案管理、文宣設計、旅遊諮詢等，工讀時間規畫具彈性，協助青年學子在兼顧課業的同時，累積實務經驗。
研考會主委王效文指出，本次公部門非暑期工讀，對象為具中華民國國籍，且設籍台南市或就讀於台南市大專院校或研究所的在學學生，報名採線上上傳表件方式辦理，即日起受理至2026年3月3日晚上11時59分止。
市長黃偉哲表示，青年是城市持續前進的重要力量，也是公共政策創新不可或缺的夥伴。市府自2024年推動公部門非暑期工讀，希望讓青年在求學階段能善用課餘時間，實際走入公共服務現場，將課堂所學與真實社會連結，從服務中理解城市運作，進一步培養責任感與公共參與意識，也為城市注入更多青春與創意。
研考會強調，公部門非暑期工讀不僅是一份工作，更是一段探索職涯、認識城市、累積公共參與經驗的重要學習歷程，誠摯邀請青年把握機會，走進市政現場，為自己的未來累積實力。報名簡章可至台南市政府研究發展考核委員會官方網頁「最新消息」專區https://reurl.cc/MMe3lK下載。
