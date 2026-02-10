蔣經國御用名醫劉榮宏辭世 劉家三代行醫見證嘉義醫政商發展史

故總統蔣經國生前御用眼科名醫、視網膜權威名醫劉榮宏，上月辭世，享壽88歲。劉榮宏出身嘉義名醫世家，是老字號「振山眼科」創辦人劉傳來醫師么兒，一生投入眼科，讓劉家三代行醫故事，再度成為地方傳奇。

地方知名餐飲品牌林聰明沙鍋魚頭業者林聰明夫婦，與劉家淵源深厚，劉榮宏是林聰明妻舅，林聰明回憶，當年劉傳來允許他們在振山眼科屋簷下擺攤販售，逐漸打開市場。後來林家向劉家後代購買老醫館，改建成沙鍋魚頭總店，見證林聰明與醫界情誼歷史。

劉家與地方產業界也關係密切。劉榮宏遺孀莊惠美是嘉義知名企業遠東機械董事長，前立委莊國欽是劉榮宏小舅子。劉榮宏與蔣家關係良好，當年透過蔣孝勇協助，使遠東機械成功取得中油油管工程，讓企業順利轉型鋼鐵產業，參與多項國家重大公共建設，成為台灣基礎建設重要推手。

劉傳來1926年創設振山眼科，嘉義老一輩民眾共同記憶。二戰期間美軍空襲，診所遷至現今中正路規模擴大，劉傳來除行醫濟世，戰後投入公共事務，先後當選嘉市參議員、台灣省臨時省議員及國大代表，推動農村建設與糧政改革，對地方發展影響深遠。

劉傳來育有4子，其中3名兒子繼承父志投入醫界，1名兒子為經濟學博士，形成醫學學術並重家族傳承。振興醫院日前發布前院長劉榮宏逝世消息。劉榮宏是國內眼科領域泰斗，故總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，是他的患者，他成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉。

劉榮宏一生對眼科領域的發展貢獻卓越，生前長期致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代2度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將學習到的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。劉榮宏辭世，家族醫學傳承第三代，多名孫子輩投身醫療。地方人士說，劉家不僅醫療領域貢獻卓著，更與嘉義政界、產業發展緊密交織，家族歷史見證嘉義近代發展。