蔣經國御用名醫劉榮宏辭世 劉家三代行醫見證嘉義醫政商發展史

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故總統蔣經國生前御用眼科名醫劉榮宏是嘉義知名餐飲品牌林聰明沙鍋魚頭業者林聰明的妻舅，父親劉傳來是振山眼科創辦人，當年允許林聰明在屋簷下擺攤。後來林家向劉家後代購買老醫館建物，改建成沙鍋魚頭總店。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
故總統蔣經國生前御用眼科名醫、視網膜權威名醫劉榮宏，上月辭世，享壽88歲。劉榮宏出身嘉義名醫世家，是老字號「振山眼科」創辦人劉傳來醫師么兒，一生投入眼科，讓劉家三代行醫故事，再度成為地方傳奇。

地方知名餐飲品牌林聰明沙鍋魚頭業者林聰明夫婦，與劉家淵源深厚，劉榮宏是林聰明妻舅，林聰明回憶，當年劉傳來允許他們在振山眼科屋簷下擺攤販售，逐漸打開市場。後來林家向劉家後代購買老醫館，改建成沙鍋魚頭總店，見證林聰明與醫界情誼歷史。

劉家與地方產業界也關係密切。劉榮宏遺孀莊惠美是嘉義知名企業遠東機械董事長，前立委莊國欽是劉榮宏小舅子。劉榮宏與蔣家關係良好，當年透過蔣孝勇協助，使遠東機械成功取得中油油管工程，讓企業順利轉型鋼鐵產業，參與多項國家重大公共建設，成為台灣基礎建設重要推手。

劉傳來1926年創設振山眼科，嘉義老一輩民眾共同記憶。二戰期間美軍空襲，診所遷至現今中正路規模擴大，劉傳來除行醫濟世，戰後投入公共事務，先後當選嘉市參議員、台灣省臨時省議員及國大代表，推動農村建設與糧政改革，對地方發展影響深遠。

劉傳來育有4子，其中3名兒子繼承父志投入醫界，1名兒子為經濟學博士，形成醫學學術並重家族傳承。振興醫院日前發布前院長劉榮宏逝世消息。劉榮宏是國內眼科領域泰斗，故總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，是他的患者，他成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉。

劉榮宏一生對眼科領域的發展貢獻卓越，生前長期致力於研發和改進多項視網膜治療技術，1970年代2度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將學習到的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。劉榮宏辭世，家族醫學傳承第三代，多名孫子輩投身醫療。地方人士說，劉家不僅醫療領域貢獻卓著，更與嘉義政界、產業發展緊密交織，家族歷史見證嘉義近代發展。

嘉義 林聰明 視網膜
