台南「東山迎佛祖」送駕 揭開年度重要民俗序幕

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今天上午進行送駕大典，恭送觀音佛祖回關子嶺祖家碧雲寺過年，為台南東山、白河地區年度民俗盛會揭開序幕，預定26日凌晨「回駕」。

送駕大典上午6時20分於東山碧軒寺登場，台南市長黃偉哲出席致詞表示，至2026年為止，台南市已擁有6項國家重要民俗，而東山區則是全國唯一擁有2項重要民俗行政區，另一項為「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，代表東山區文化資源豐富、多元，更彰顯台南歷史文化深度與廣度。

黃偉哲表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，是東山區、白河區民間高度參與珍貴民俗，市府持續投入資源進行傳承推廣，邀請民眾共襄盛舉，除感受國家重要民俗的莊嚴與感動，也跟隨活動腳步一起迎新年。

台南市白河警分局指出，本次活動今天由東山碧軒寺出發，恭送佛祖返回關子嶺火山碧雲寺過年，預定於26日凌晨舉行「回駕」儀式，迎請佛祖回鑾東山碧軒寺，警方將於遶境隊伍行經主要道路實施彈性交通管制措施，並派遣警力於重要路口加強指揮疏導，確保遶境隊伍行進安全與周邊交通秩序。

台南市文化資產管理處提供資料指出，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」相傳源自清朝道光12年（西元1832年）張丙之亂時，白河關子嶺碧雲寺被焚毀，所供奉的觀音佛祖轉而移至番社庄（今東山區）安奉，地方人士再於1844年興建碧軒寺祀之。

台南市文資處指出，之後演進為每年農曆12月23日「送駕」觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年、正月初九「回駕」東山碧軒寺的民俗活動，其中又以正月初九、初十的回駕最為盛大，每年回駕隊伍維持山區徒步方式至今不變，牽動東山、白河共20個村庄。

文資處指出，活動結合地方陣頭藝能特色，而回駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更為當地獨有文化，由於此民俗活動具有高度特殊性與保存價值，於2011年由文化部登錄為國家重要民俗。