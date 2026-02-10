快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

台南「東山迎佛祖」送駕 揭開年度重要民俗序幕

中央社／ 台南10日電

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今天上午進行送駕大典，恭送觀音佛祖回關子嶺祖家碧雲寺過年，為台南東山、白河地區年度民俗盛會揭開序幕，預定26日凌晨「回駕」。

送駕大典上午6時20分於東山碧軒寺登場，台南市長黃偉哲出席致詞表示，至2026年為止，台南市已擁有6項國家重要民俗，而東山區則是全國唯一擁有2項重要民俗行政區，另一項為「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，代表東山區文化資源豐富、多元，更彰顯台南歷史文化深度與廣度。

黃偉哲表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，是東山區、白河區民間高度參與珍貴民俗，市府持續投入資源進行傳承推廣，邀請民眾共襄盛舉，除感受國家重要民俗的莊嚴與感動，也跟隨活動腳步一起迎新年。

台南市白河警分局指出，本次活動今天由東山碧軒寺出發，恭送佛祖返回關子嶺火山碧雲寺過年，預定於26日凌晨舉行「回駕」儀式，迎請佛祖回鑾東山碧軒寺，警方將於遶境隊伍行經主要道路實施彈性交通管制措施，並派遣警力於重要路口加強指揮疏導，確保遶境隊伍行進安全與周邊交通秩序。

台南市文化資產管理處提供資料指出，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」相傳源自清朝道光12年（西元1832年）張丙之亂時，白河關子嶺碧雲寺被焚毀，所供奉的觀音佛祖轉而移至番社庄（今東山區）安奉，地方人士再於1844年興建碧軒寺祀之。

台南市文資處指出，之後演進為每年農曆12月23日「送駕」觀音佛祖回關子嶺碧雲寺祖家過年、正月初九「回駕」東山碧軒寺的民俗活動，其中又以正月初九、初十的回駕最為盛大，每年回駕隊伍維持山區徒步方式至今不變，牽動東山、白河共20個村庄。

文資處指出，活動結合地方陣頭藝能特色，而回駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更為當地獨有文化，由於此民俗活動具有高度特殊性與保存價值，於2011年由文化部登錄為國家重要民俗。

遶境
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新年到！台南東山碧軒寺佛祖循例 返碧雲寺「過年」

台南白河首辦年貨大街 現場踩街更有喜轎助陣

彰化南瑤宮一期修復完工 13頂鑾駕遶境迎請神尊安座

嘉縣竹崎玉山岩建廟150年 600隻平安蜂助學傳遞教育關懷

相關新聞

新年到！台南東山碧軒寺佛祖循例 返碧雲寺「過年」

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」的送駕大典今清晨登場，大批信眾頂著寒風隨香陪伴「正二媽」觀音佛祖走上古香路，回白河...

南市公部門工讀機會來了！16局處釋28職缺報名至3月3日

台南市政府今年4至6月公部門非暑期工讀即日起開放報名，由市府16個局處提供共28名工讀職缺，工作內容涵蓋行政文書、檔案管...

蔣經國御用名醫劉榮宏辭世 劉家三代行醫見證嘉義醫政商發展史

故總統蔣經國生前御用眼科名醫、視網膜權威名醫劉榮宏，上月辭世，享壽88歲。劉榮宏出身嘉義名醫世家，是老字號「振山眼科」創...

雲林春遊攻略 12館舍120場盛會 集滿6章限量抽「文化館模型」福袋

迎接農曆春節，雲林縣政府整合縣內文化資源，將於2月14日至22日新春期間，聯手12處文化場館推出逾120場限定活動，從充...

影／嘉義市文化路夜市「瘋狂抓錢機」爆紅 夾娃娃機達人體驗結果曝

嘉義市文化路夜市近期掀起新娛樂話題，業者引進標榜15秒徒手抓現金的「瘋狂抓錢機」，吸引不少民眾排隊體驗。抓娃娃機達人、7...

仁義潭、蘭潭蓄水跌破5成水情吃緊 水利署聯合調撥這3座水庫支援

入冬降雨減少，嘉義縣市民生工業用水來源仁義潭與蘭潭水庫水情受關注，2座水庫去年受惠夏季颱風與西南氣流帶來豐沛雨量，蓄水率...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。