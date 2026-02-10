雲林春遊攻略 12館舍120場盛會 集滿6章限量抽「文化館模型」福袋

迎接農曆春節，雲林縣政府整合縣內文化資源，將於2月14日至22日新春期間，聯手12處文化場館推出逾120場限定活動，從充滿職人溫度的手作版畫，到深度研究的醬油風華特展應有盡有。縣府另祭出「加碼福袋」，只要集滿6館章戳，就有機會將各館特色文創、甚至精緻的文化館模型帶回家。

文化觀光處長謝明璇表示，今年春節各文化館舍紛紛拿出看家本領，喜愛手作的民眾，可到北港工藝坊體驗復古春聯版畫，或到布袋戲館親手寫下獨門春聯；雲林記憶Cool則規畫彩繪燈籠，台西海口故事屋更配合馬年推出特色剪紙。對於熱愛生態的親子客，可到黃金蝙蝠生態館體驗蝙蝠鑰匙圈製作。親子族群則可鎖定土庫第一市場的「童玩嘉年華」與他里霧文化園區的「快馬勇闖闖關活動」。

除體驗活動，另有靜態展覽。西螺生態博物館展出「醬韻」研究展；雲林記憶Cool則推出罕見的「台灣古地圖特展」，帶民眾穿越時空看雲林。二崙故事屋則以「詔安客家食光」與慶典文化為主題，呈現多元族群的節慶況味。