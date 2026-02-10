新年到！台南東山碧軒寺佛祖循例 返碧雲寺「過年」
國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」的送駕大典今清晨登場，大批信眾頂著寒風隨香陪伴「正二媽」觀音佛祖走上古香路，回白河關子嶺火山碧雲寺「過年」，碧軒寺外更吸引大批信眾隨香等鑽轎腳祈福。
東山迎佛祖活動傳承至今近200年，據傳1832年張丙之亂期間白河關子嶺碧雲寺被焚毀，供奉的觀音佛祖「正二媽」只好避難到東山碧軒寺，後來演變為每年農曆12月23日，信眾以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送「正二媽」回關子嶺碧雲寺娘家過年，於農曆正月初十，再迎請「正二媽」回碧軒寺。途經東山、白河兩區20個庄頭。
過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，是當地獨有民俗文化，在2011年由行政院文建會（今文化部）正式公告指定為國家重要民俗。
「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今清晨6時許登場，台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌、立委陳亭妃、市議員蔡育輝、東山區長張政郎、白河區長董麗華等人前往參拜，並護送觀音佛祖登轎，祈求國泰民安、風調雨順。
上午7時20分起駕，碧軒寺外信眾已大排長龍，廟方也預留較多時間讓民眾順利鑽轎腳祈福。
為維護活動期間交通順暢與民眾安全，白河警方配合今晨「送駕」儀式，也加強沿線交通疏導與安全維護作為，2月26日農曆正月初十迎請佛祖回鑾東山碧軒寺「回駕」儀式，遶境隊伍沿途將行經東山區中興南路、達雲路、青葉路及育德街等主要道路，警方也將派員疏導交通，籲請用路人配合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。