仁義潭、蘭潭蓄水跌破5成水情吃緊 水利署聯合調撥這3座水庫支援

入冬降雨減少，嘉義縣市民生工業用水來源仁義潭與蘭潭水庫水情受關注，2座水庫去年受惠夏季颱風與西南氣流帶來豐沛雨量，蓄水率一度維持7成以上，但去年底起降雨少，加上用水需求與春節大掃除用水量增加，目前蓄水率跌破5成，引發民眾憂心。

民眾發現仁義潭湖面浮島逐漸增多，進水口未見進水，擔心水情惡化。對此，水利署南區水資源分署表示，仁義潭蘭潭屬母子水庫系統，水源彼此連通，透過跨區水資源調度支援，目前整體供水仍屬穩定。

南區水資源分署指出，目前仁義潭蘭潭合計有效蓄水量約1497萬立方公尺，蓄水率約44%，雖然低於一半，但有曾文、烏山頭及湖山水庫支援。其中曾文水庫有效蓄水量2億4952萬立方公尺，蓄水率約51.28%；烏山頭水庫有效蓄水量約6431萬立方公尺，蓄水率約81.56%，水量充足。目前曾文烏山頭水庫北幹線聯合調度，每日支援嘉義約12萬噸用水；雲林湖山水庫也每日提供約9萬噸水量。透過3座水庫聯合調配，現階段將仁義潭與蘭潭每日供水量管控在約9萬噸，延長水庫可用水期。

水資源調度水利署統籌規劃，水公司負責供水。依照目前曾文、烏山頭與湖山水庫蓄水狀況評估，嘉縣市枯水期供水仍屬穩定，暫無缺水疑慮，民眾可安心用水。另方面，水公司趁水位下降持續推動仁義潭清淤，工程去年11月中旬展開，採水下挖掘機進行不放水施工，在水面下挖除淤泥，並將挖出的泥沙暫置於減水區，待含水率降低後再外運處理。整體工程預計清除約2萬立方公尺淤泥，藉此提升水庫蓄水容量並延長使用壽命。