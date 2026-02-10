仁義潭、蘭潭蓄水跌破5成水情吃緊 水利署聯合調撥這3座水庫支援

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
入冬降雨減少，嘉義縣市民生工業用水來源仁義潭與蘭潭水庫水情受關注，民眾發現仁義潭湖面浮島逐漸增多，進水口未見進水，擔心水情惡化。記者魯永明／攝影
入冬降雨減少，嘉義縣市民生工業用水來源仁義潭與蘭潭水庫水情受關注，2座水庫去年受惠夏季颱風與西南氣流帶來豐沛雨量，蓄水率一度維持7成以上，但去年底起降雨少，加上用水需求與春節大掃除用水量增加，目前蓄水率跌破5成，引發民眾憂心。

民眾發現仁義潭湖面浮島逐漸增多，進水口未見進水，擔心水情惡化。對此，水利署南區水資源分署表示，仁義潭蘭潭屬母子水庫系統，水源彼此連通，透過跨區水資源調度支援，目前整體供水仍屬穩定。

南區水資源分署指出，目前仁義潭蘭潭合計有效蓄水量約1497萬立方公尺，蓄水率約44%，雖然低於一半，但有曾文、烏山頭及湖山水庫支援。其中曾文水庫有效蓄水量2億4952萬立方公尺，蓄水率約51.28%；烏山頭水庫有效蓄水量約6431萬立方公尺，蓄水率約81.56%，水量充足。目前曾文烏山頭水庫北幹線聯合調度，每日支援嘉義約12萬噸用水；雲林湖山水庫也每日提供約9萬噸水量。透過3座水庫聯合調配，現階段將仁義潭與蘭潭每日供水量管控在約9萬噸，延長水庫可用水期。

水資源調度水利署統籌規劃，水公司負責供水。依照目前曾文、烏山頭與湖山水庫蓄水狀況評估，嘉縣市枯水期供水仍屬穩定，暫無缺水疑慮，民眾可安心用水。另方面，水公司趁水位下降持續推動仁義潭清淤，工程去年11月中旬展開，採水下挖掘機進行不放水施工，在水面下挖除淤泥，並將挖出的泥沙暫置於減水區，待含水率降低後再外運處理。整體工程預計清除約2萬立方公尺淤泥，藉此提升水庫蓄水容量並延長使用壽命。

嘉義區每日整體需水量約30萬噸，目前透過3大水庫支援及供水控管，仍可維持穩定供水。水利署持續監測水情變化，並視降雨狀況調整調度策略，確保民生與產業用水無虞。

烏山頭水庫 仁義潭 曾文水庫
相關新聞

影／嘉義市文化路夜市「瘋狂抓錢機」爆紅 夾娃娃機達人體驗結果曝

嘉義市文化路夜市近期掀起新娛樂話題，業者引進標榜15秒徒手抓現金的「瘋狂抓錢機」，吸引不少民眾排隊體驗。抓娃娃機達人、7...

國內春節拜拜兩大廟必看 北港最新停車接駁規畫出爐

國內春節走春拜拜的兩大廟北港朝天宮、武德宮，如何紓解每年香客人潮及車流打結，成為重要課題，為確保交通順暢，行人安全，北港...

春節急診恐爆量 台南1700家診所藥局不打烊助分流

今年農曆春節長達9天連假，衛福部預估急診就醫量恐為平常的1.5至1.7倍，台南去年不少醫療院所都有急診壅塞情況，為因應春...

嘉縣春節醫療不打烊 85家診所與4大醫院加開特別門診

嘉義縣春節期間醫療服務不中斷，全縣各大醫院除提供24小時急診，另有85家診所開設349診次門診。農曆初一至初三，4大醫院...

身障揪團出遊不再難 雲林第二輛大型復康巴士啟用

雲林縣府鼓勵身心障礙者經常出遊，參與社交活動，去年自籌1200萬元採購縣內第二輛大型復康巴士，車上有6個輪椅區及21個乘...

雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

因應極端氣候，雲林縣政府為降低農業損失，推動「智慧農業創新事業補助計畫」，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，斗六一...

