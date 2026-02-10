仁義潭、蘭潭蓄水跌破5成水情吃緊 水利署聯合調撥這3座水庫支援
入冬降雨減少，嘉義縣市民生工業用水來源仁義潭與蘭潭水庫水情受關注，2座水庫去年受惠夏季颱風與西南氣流帶來豐沛雨量，蓄水率一度維持7成以上，但去年底起降雨少，加上用水需求與春節大掃除用水量增加，目前蓄水率跌破5成，引發民眾憂心。
民眾發現仁義潭湖面浮島逐漸增多，進水口未見進水，擔心水情惡化。對此，水利署南區水資源分署表示，仁義潭蘭潭屬母子水庫系統，水源彼此連通，透過跨區水資源調度支援，目前整體供水仍屬穩定。
南區水資源分署指出，目前仁義潭蘭潭合計有效蓄水量約1497萬立方公尺，蓄水率約44%，雖然低於一半，但有曾文、烏山頭及湖山水庫支援。其中曾文水庫有效蓄水量2億4952萬立方公尺，蓄水率約51.28%；烏山頭水庫有效蓄水量約6431萬立方公尺，蓄水率約81.56%，水量充足。目前曾文烏山頭水庫北幹線聯合調度，每日支援嘉義約12萬噸用水；雲林湖山水庫也每日提供約9萬噸水量。透過3座水庫聯合調配，現階段將仁義潭與蘭潭每日供水量管控在約9萬噸，延長水庫可用水期。
水資源調度水利署統籌規劃，水公司負責供水。依照目前曾文、烏山頭與湖山水庫蓄水狀況評估，嘉縣市枯水期供水仍屬穩定，暫無缺水疑慮，民眾可安心用水。另方面，水公司趁水位下降持續推動仁義潭清淤，工程去年11月中旬展開，採水下挖掘機進行不放水施工，在水面下挖除淤泥，並將挖出的泥沙暫置於減水區，待含水率降低後再外運處理。整體工程預計清除約2萬立方公尺淤泥，藉此提升水庫蓄水容量並延長使用壽命。
嘉義區每日整體需水量約30萬噸，目前透過3大水庫支援及供水控管，仍可維持穩定供水。水利署持續監測水情變化，並視降雨狀況調整調度策略，確保民生與產業用水無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。