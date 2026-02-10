影／南市加強重要節日安全維護工作啟動 黃偉哲：讓市民安心過好年

台南市從2月9日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，市長黃偉哲晚間前往警察局第四分局，出席全市同步擴大臨檢勤前教育，聽取「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸簡報，並致贈慰問金勉勵同仁全力守護台南治安，要讓市民安心、快樂過好年。

黃偉哲致詞時表示，2026年「加強重要節日治安維護工作」於2月9日晚間10時正式起步，台南市與全國同步針對治安場所及重要入口進行臨檢；他感謝警察同仁以及協勤民力、志工人員的辛勞，攜手在為期15天的任務期間，犧牲個人春節假期投身維安工作。

黃偉哲說，在加強重要節日期間，幾個治安工作重點包括打擊詐騙的橫行、保護民眾提領現金安全、加強住家防竊、詐騙車手查緝、金融機構臨櫃防詐，這些都是治安重點，尤其這次寒假較長，希望能持續加強對年輕學生的輔導與安全宣導，確保學子享有健康的休閒空間。

去年底他縣市發生連續無差別的隨機殺人，連帶影響耶誕及跨年等活動，全台灣的氣氛都比較緊張；所幸在警民合作的努力之下，整個跨年系列活動，高達數萬人、十萬人的大型聚會都能平安度過，沒有發生意外，交通疏導也順暢，讓台南不僅有年節的歡樂，也能維持安全。

黃偉哲指出，在接下來的15天，從農曆新年一直到元宵都是人潮洶湧，台南將有許多大型活動與人潮聚集，台南市的旅館住房率向來位居前茅，從外地湧進的觀光客以及返鄉的朋友，會讓台南在春節期間非常熱鬧，市府將全力加強維安，致力打造台南成為最安全、宜居的城市。

警察局表示，針對日前其他縣市發生公共場所隨機襲擊事件，引發社會對治安與公共安全的關注，市長已指示市府團隊與警察局提高警覺，強化人潮聚集場所、公共運輸場站的巡守與風險管理，落實預防性勤務作為，持續精進快速通報及反應機制，確保民眾生命財產安全。

黃偉哲在第四分局與民防大隊長康銀壽、巡守大隊長宋俊明、義警副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜等人勤前教育會議後，接著在警察局長林國清陪同下，前往永華及建平路周邊路口慰問執行路檢勤務的員警。