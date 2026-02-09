嘉市府啟動春節安維計畫 15天投入全體警民力守護治安

嘉義市加強重要節日安全維護工作於今晚10時起跑，為期15天，投入警察、消防、憲兵及義警、民防、守望相助隊等各項協勤民力。市長黃敏惠晚間與議長陳姿妏及警友會等團體，前往第一、第二分局送上暖暖包與各項慰問品，為基層人員打氣。黃敏惠表示，春節期間警消與民間力量共同守護，確保治安平穩與交通順暢，讓市民安心過年。

黃敏惠指出，這項安全維護工作自即日起持續至2月23日24時，守護市民生命財產安全。執勤人員在假期提供各項服務，發揮行政團隊力量，讓嘉義市成為幸福永續城市。民眾如果在春節期間遇見執勤同仁，也請不吝給予鼓勵，共同迎接新的一年。

今天慰問行程由市府警察局出發，黃敏惠與各界代表送上慰問品，為基層人員打氣。慰問活動結束後，警察局隨即展開擴大臨檢與威力掃蕩專案，針對KTV、電子遊戲場、汽車旅館、酒家、網咖及青少年易聚集場所執行攻勢勤務，展現強勢執法決心。