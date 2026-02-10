聽新聞
年貨採買潮湧現 安南市場設臨時停車場

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

本周進入年貨採買高峰期，台南的南區眷村年貨大街今落幕、新化年貨大街今起登場，而人口第二多的安南區，民眾湧入安南果菜市場採買，為此十三日至十六日在怡中市地重劃區設臨時停車場，南市府表示，盼提前感受重劃建設帶來的實質便利。

新化年貨大街十至十五日在新化老街及大目降廣場周邊展開；安南區安中年貨市集十二至十五日在台江地景公園登場。

近期不少人湧入台南市綜合農產果菜市場（安南果菜市場）採買，當地出現大量車潮，停車需求突增，而怡中市地重劃區位於果菜市場兩側，面積約八．九一公頃，南市府看中具備腹地完整、鄰近怡安路主要幹道交通動線良好等優勢，十三日至十六日開放作為臨時停車場。

南市地政局指出，怡中市地重劃為安南區重要整體開發計畫之一，以完善道路、公園、排水、公共設施配置，有效提升土地使用效率與區域機能，重劃工程正進行驗收階段，後續可望引入住宅、商業及公共服務設施，帶動地方發展。

台南 年貨 過年 停車場
