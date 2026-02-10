聽新聞
0:00 / 0:00

林宜瑾涉貪 助理認罪獲緩刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

民進黨立委林宜瑾遭控擔任議員及立委期間詐助理費一四一二萬餘元，全案審理中，其中作為人頭助理的黃姓女子，為掩飾其他人犯行，偵訊時作證涉謊稱有實際當過助理，被依偽證罪嫌起訴；台南地院昨她判六月徒刑、宣告緩刑兩年，可上訴。

林宜瑾、林的服務處黃姓女主任涉以人頭助理低薪高報或掛名助理等方式詐取公帑，黃姓女前助理在偵查期間涉偽證，從證人轉被告，三人皆於去年十月起訴。

台南地院表示，檢方起訴林宜瑾、黃姓女主任的犯罪時間長、人頭助理人數眾多，去年十月收案迄今未滿四個月，剛結束準備程序庭，另行定期審理，黃姓女子則因認罪且案情單純、明確，改以簡式審判程序先行審結。

檢方起訴指控，黃姓女子二○一○年十二月二五日起當林宜瑾的議員助理，二○一一年三月離職去當某公司作業員，就未再受聘從事議員助理工作，也沒領取助理薪資，林宜瑾卻指示黃姓女主任不向市議會申報異動，在黃女不知情的情況下，持續申報助理補助費共四六萬五五二四元。

由於黃姓主任是黃姓女助理的伯母，黃女為幫掩飾犯行，二○二四年八月以證人身分向檢察官作證說自己二○一○年十二月廿五日至二○一二年四月三○日間有擔任林宜瑾助理、期間有實際做助理工作，擔任作業員是做二休二，有空還是會去當助理，領到助理月薪三萬元，錢都跟伯母拿。

後來黃姓女子自白認罪，檢方以偽證罪起訴，她審理時也認罪做偽證，法官考量她已知偽證嚴重性，仍於具結後虛偽證述，浪費司法資源，不過考量有悔意，且沒有前科，虛偽證述還未實際影響司法權正確行使等，依偽證罪判刑六月，並宣告緩刑二年。

林宜瑾 助理費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費持續審理中 助理獲緩刑判決理由曝

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬元 助理認罪今獲判緩刑

林宜瑾塗銷兩國論？她酸：大前輩撐7天 賴系竟不到72小時

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

相關新聞

雲林復康大巴士再+1 載身障揪團旅遊

雲林縣政府十一年前購置首輛大型復康巴士，縣內民眾踴躍申請使用也經常支援鄰近縣市，為此去年再籌措一二○○萬元採購第二輛，有...

年貨採買潮湧現 安南市場設臨時停車場

本周進入年貨採買高峰期，台南的南區眷村年貨大街今落幕、新化年貨大街今起登場，而人口第二多的安南區，民眾湧入安南果菜市場採...

林宜瑾涉貪 助理認罪獲緩刑

民進黨立委林宜瑾遭控擔任議員及立委期間詐助理費一四一二萬餘元，全案審理中，其中作為人頭助理的黃姓女子，為掩飾其他人犯行，...

南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日...

嘉市府啟動春節安維計畫 15天投入全體警民力守護治安

嘉義市加強重要節日安全維護工作於今晚10時起跑，為期15天，投入警察、消防、憲兵及義警、民防、守望相助隊等各項協勤民力。...

挺農民送愛心 立委賴惠員服務處義賣高麗菜5分鐘完售

挺農民送愛心，立委賴惠員服務處今下午辦理義賣高麗菜，現場準備500顆 ，以每顆20元義賣，義賣所得將全數捐贈社福團體，5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。