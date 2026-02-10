聽新聞
南投焚化爐爭議 議員促撤換環委

聯合報／ 記者賴香珊范榮達／連線報導

垃圾處理牽涉環境等議題，備受地方關注，南投縣政府規畫在名間鄉設置焚化爐爭議，民代昨提案要求撤換不適任環評委員，縣府緩頰日後會讓環評會正常進行。苗栗縣苗栗市西山垃圾場動輒悶燒惹民怨，市公所預計下月起清除四千五百公噸暫置廢棄物，以利後續活化。

南投縣議員沈夙崢昨在議會質詢指出，全縣垃圾堆積嚴重有設焚化爐必要，但縣府選址名間後，未重視地方公所或自救會等陳情意見，二階環評範疇會議更出現評委傲慢指責民眾畫面，現場混亂，讓討論失焦，她建議撤換不適任評委，並請縣府重新審視選址的合理性。

縣議員吳棋楠也質疑，二階環評範疇會議有人詢問評委是否看過現場，但評委均無回應，兩年多來審查似乎都是紙上作業。議長何勝豐表示，縣府要蓋焚化爐，應盡量保持善意與民眾溝通。

環保局長李易書回應，評委皆現勘過廠址，選址後多次與公所溝通，及評估自救會陳情意見調整，例如焚化廠日處理量七百公噸被認為過多，為此下修到五百公噸。另二階環評範疇會有環團人士違規拿大聲公干擾會議，評委主席勸說好好溝通，但仍造成混亂，會檢討日後應讓會議正常進行。

另，苗栗市西山垃圾場近年暫置巨大廢棄物、廢家具，一年發生四、五次火警，前年七月間更是一燒六天半，居民不滿悶燒引發臭味難耐。市公所投入預算一千五百萬元最近決標，預計下個月起，分類清出四千五百公噸廢棄物送燒，另回收可利用物資，預計一五○個工作天完成。

苗栗縣環保局昨依促參法公告ＲＯＴ案，飛灰穩定化物去化場址列為選項之一，每年由環保局交付苗縣焚化爐產出八千公噸飛灰穩定化物，由ＲＯＴ廠商規畫去化方式，將是環境永續重要示範案。

