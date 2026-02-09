陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

快訊

中央社／ 台南9日電

立委陳亭妃獲民進黨提名參選下屆台南市長，今天宣布推出馬年主題一元紅包，將啟動為期8天快閃拜年活動，在各行政區設置快閃點限量發放，讓民眾在過年前感受平安祝福。

陳亭妃今天在台南市發表以「台南馬上平安．奔向金未來」為主題的一元紅包，並宣布將會帶著財神一起到各地向民眾拜年。

陳亭妃表示，團隊每年透過志工手工刻字與窗花工藝，將紅包轉化為承載祝福的藝術品，去年蛇年以「捨得平安」為題；而今年適逢馬年，在經歷楠西地震與颱風等考驗後，更希望為城市注入新力量，祝願「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」。

她說，平安始終是城市最珍貴的福氣，面對天災與挑戰，台南一次次展現團結與韌性，也讓她更加堅信，只要攜手同行，就能跨越困境，期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代的記號，與市民共同描繪台南下一階段願景。

陳亭妃表示，過年期間將會參與台南市長黃偉哲行程，一起發放一元生肖紅包，並在過年前啟動為期8天快閃拜年活動，帶著財神向各地民眾拜年，一元生肖紅包以及幸福煎餅，每個點大約停留20分鐘，準備限量500份，快閃點資訊會透過臉書（Facebook）與Line官方帳號公布。

