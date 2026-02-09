國內春節拜拜兩大廟必看 北港最新停車接駁規畫出爐

國內春節走春拜拜的兩大廟北港朝天宮、武德宮，如何紓解每年香客人潮及車流打結，成為重要課題，為確保交通順暢，行人安全，北港鎮公所和北港警分局規畫並公布重要路段交通管制及免費接駁路線，提供到北港拜拜參考。

朝天宮周邊管制區域和時間：大年初一至初五（2月14日至2月18日），上午8時至18時，北港鎮中山路、民主路、仁和路、義民路、中正路部分路段改為徒步區。華南路兩側、河堤道路東側、光復五路兩側禁止停車，光復路在春節期間將實施單向行駛（只出不進）。

開車進入北港：建議選擇國道一號民雄交流道下交流道後，沿嘉義縣道164接159號道路，再轉台19線或其他替代道路，避免行駛最易塞車的北港大橋進入北港。

開車離開北港：南下可由北港大橋再沿嘉義縣道159接164上國道一號。北上通往元長、土庫方向的車輛，建議選擇替代道路，由媽祖大橋接縣道145、155線等路線避開北港市區。

此外，今年北港增加免費接駁班車及兩條免費接駁路線。1. 北港環鎮接駁公車：停靠1911好庫文化產業園區（北港糖廠）、第一停車場、水道頭文化園區、北港登記所（朝天宮後側遊客中心）、北港鎮公所、北港文化中心、北港武德宮等7個站點，提供每日9至22時的免費接駁服務，每小時1班次，雙向對開。

2. 雲林新春行腳—雲西線接駁公車：接駁範圍涵蓋口湖、土庫、大埤、斗南、斗六等地區，接駁時間為初一至初五的8至16時，每小時一班次，雙向對開。相關班車時間可上雲林縣府交通工務局或北港鎮公所網查詢。

停車資訊：北港大橋北上外側車道將專用為進入第一停車場的車道，並設有右轉車道供車輛進入。民眾應注意車道指示，避免與其他車輛互相干擾。建議到朝天宮參拜的車，除了第一停車場和北港溪高灘地停車場，可選擇停放在嘉義縣水仙宮停車場再步行至朝天宮僅約15分鐘，可避開市區擁堵。此外北港市區包括北港1911好庫文化園區（北港糖廠）停車場、北港中正二站停車場等。