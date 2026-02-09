春節急診恐爆量 台南1700家診所藥局不打烊助分流

今年農曆春節長達9天連假，衛福部預估急診就醫量恐為平常的1.5至1.7倍，台南去年不少醫療院所都有急診壅塞情況，為因應春節醫療量能，衛福部今年針對健保費用獎勵加成，台南市截至目前共有1700多家次基層診所及藥局，春節不打烊提供服務，共同減輕急診負荷。

衛生局長李翠鳳指出，台南去年首度祭出基層診所開設春節門診獎勵計畫，吸引約400多家次診所及藥局開設，今年由衛福部以春節健保費給付加成獎勵方式，鼓勵基層醫療院所於除夕至大年初三開診，統計至目前台南屆時將有逾1700家次醫療院所及藥局開診。

台南市診所協會理事長林士敦坦言，醫療院所的醫師、護理師在過年期間也需要休假，因此以往過年期間住院病床有所限縮，今年因應長達9天春節假期並防止急診壅塞，台南2醫學中心承諾在春節盡力維持病床量，奇美醫院更宣示「不關病床」，透過流程優化、分流等機制，確保急重症患者在連假期間能獲得即時且妥善的救治服務。

他強調，若病患不進行分流，再大的醫療量能也難逃填滿與壅塞，而台南假日輕急診中心（UCC）永川醫院自去年開辦以來，分流效果顯著，今年春節期間僅除夕16日及初五休診，基層診所及藥局則有多達1700家次，透過基層診所處理輕症與藥品諮詢，醫學中心專注重症救護，相信能攜手打造完善的分流體系，守護民眾春節期間的就醫權益。

衛生局也說明，針對就醫分流，民眾可落實「輕症去診所、重症留急診」，若為輕微感冒、腸胃不適或一般輕微外傷等非緊急症狀，可前往鄰近診所或假日輕急症中心就醫；家中有慢性病長輩的民眾，即日起可提前14天開始領藥或盡早回診，避免過年期間斷藥，影響病情控制。

成大醫院門診今年農曆春節從16日除夕休診至19日初三，不過期間急診將開設傳染病特別門診，每天3診次；奇美醫療體系門診今年則從16日除夕休診至18日初二，19日初三起陸續恢復門診，17日初一至19日初三也開設傳染病特別門診。

奇美醫院專案副院長暨急診醫學部部長許建清也說，春節期間適逢呼吸道疾病好發季節，急診資源極其寶貴，呼籲民眾落實分流就醫，若僅有輕微感冒、腸胃不適等症狀，建議優先前往鄰近基層診所或輕急症中心就醫，將寶貴的急診量能留給真正需要的重症患者。

奇美醫院表示，今年春節期間，本院已提前完成人力盤點與資源調度，維持各病房的正常運作，確保病患在假期期間仍能獲得最完善的住院照護。