嘉縣春節醫療不打烊 85家診所與4大醫院加開特別門診

嘉義縣春節期間醫療服務不中斷，全縣各大醫院除提供24小時急診，另有85家診所開設349診次門診。農曆初一至初三，4大醫院加開呼吸道及兒科特別門診，確保民眾就醫無礙。衛生局長趙紋華表示，春節人流頻繁，呼籲民眾儘速接種流感及新冠疫苗，並落實分級醫療，將急診資源留給急重症病患。

2026年春節連假自2月14日至22日，為維持醫療量能，衛生局日前召開應變會議，督導各醫院落實急門診分流、彈性調度病床及醫護人力。嘉義長庚、大林慈濟、部立朴子及灣橋榮民分院等家醫院，於初一至初三針對胸腔內科、兒科及感染科加開特別門診。相關資訊公告於醫院急診出入口及衛生局網站，方便民眾查詢。

為分流就醫需求，衛生局輔導轄內18鄉鎮市共85家診所提供349診次服務。民眾可透過「全民健保行動快易通App」查詢診所看診時段，避免非急重症需求湧入大醫院急診。偏遠地區如大埔鄉及阿里山鄉的IDS醫療服務同樣全年無休，維持在地醫療的可近性。