嘉義再耕園16名身障學員圓夢 跨越250公里首登台北101

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
從電視走進現實，嘉義再耕園身障學員自主投票遊101。圖／嘉義基督教醫院提供
從電視走進現實，嘉義再耕園身障學員自主投票遊101。圖／嘉義基督教醫院提供

「101很高，我只在電視看過。」這是再耕園一名中度身心障礙學員的心願。為打破生活場域限制，實踐自主參與，嘉義保康基金會再耕園小作所暨日照據點16名中重度身障學員，日前在家人與專業人員陪同下，一行30人自嘉義出發，跨越250公里前往台北101展開一日探索之旅。園長吳艾雯表示，對學員來說，這是第一次走出熟悉生活圈，親身走進陌生城市，從「只在電視看過」到「真實出現在眼前」，是難得的生命經驗。

吳艾雯說，目的地並非園區決定，而是學員經多次討論與投票選出。透過自我決策，學員學習表達意願、傾聽並尊重他人選擇。投票過程中有人擔憂、有人猶豫，這些反應對工作人員而言是珍貴的學習歷程，學員也逐漸體會到自己的想法可以被實現。

為確保行程順利，服務團隊投入大量準備，從嘉義後火車站串接BRT、高鐵與台北捷運，反覆模擬交通動線。2月4日當天清晨出發，有學員首次搭乘高鐵，緊張地詢問車程或緊握票卡；在陪伴下，學員練習看車次、聽廣播與排隊，在移動中建立信心。

抵達台北101時，學員在大樓下仰望良久，興奮指著建築分享記憶中的畫面。搭乘高速電梯時，部分學員因高度不安，服務人員靜靜陪伴使其適應。當電梯門開啟，城市美景映入眼簾，學員緊張情緒轉為笑容，紛紛拍下照片留念。返程時，有學員輕聲說「原來台北這麼大」，也有平時少言的學員低聲分享「今天真的很開心」。

吳艾雯表示，感謝福添福基金會捐助1萬元及台北101觀景台提供20張公益票券，讓學員跨越250公里實現夢想。未來再耕園將持續透過社區實踐，陪伴身障者拓展生活半徑，讓自主與融合成為可實現的生活風景。

自己的旅行自己選，再耕園身障學員搭高鐵直達台北101。圖／嘉義基督教醫院提供
自己的旅行自己選，再耕園身障學員搭高鐵直達台北101。圖／嘉義基督教醫院提供
自己的旅行自己選，再耕園身障學員搭高鐵、捷運直達台北101。圖／嘉義基督教醫院提供
自己的旅行自己選，再耕園身障學員搭高鐵、捷運直達台北101。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義再耕園身障學員在家人與專業人員陪同下，30人自嘉義出發前往台北101展開一日探索之旅。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義再耕園身障學員在家人與專業人員陪同下，30人自嘉義出發前往台北101展開一日探索之旅。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義 台北101 台北捷運
