身障揪團出遊不再難 雲林第二輛大型復康巴士啟用
雲林縣府鼓勵身心障礙者經常出遊，參與社交活動，去年自籌1200萬元採購縣內第二輛大型復康巴士，車上有6個輪椅區及21個乘客座位，今天啟用，縣長張麗善表示，隨第二輛大型復康巴士投入服務，可望大幅提升身障團體外出的交通便利性。
雲林縣第二輛大型復康巴士今天啟動，雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑當場體驗，他感謝縣府推動大型復康巴士，讓身障者能夠像一般民眾一同出遊，增加社交機會。
張麗善表示，雲林縣身心障礙者逾5萬人，因交通不便，無論是就醫、外出及參與活動都非常不便，縣府推動復康巴士服務，從最初的3輛小型復康巴士，逐步擴增至59輛小型復康巴士與1輛大型復康巴士。
首輛大型復康巴士上路後，平均每年借用52次，服務人次逾3千人，因該輛車僅能提供6名輪椅使用者同時搭乘，無法滿足身障團體一同外出參加活動的需求，縣府自籌經費採購第2輛大型復康巴士，將可同時提供服務，她鼓勵身心障礙者可經常揪團出遊。
縣府社會處長林文志指出，第2輛大型復康巴士設有6個輪椅區及21個乘客座位，車上有充電設備，方便使用各種輔助器材，可大幅提升團體外出的交通便利性，有需要者可申請租借。
